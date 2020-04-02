AB Komisyonu'ndan şirketlere 100 milyar Euro'luk destek - Son Dakika

AB Komisyonu'ndan şirketlere 100 milyar Euro'luk destek paketi hazırladı.



Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını ülke ekonomilerini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Avrupa Birliği Komisyonu, korona virüs krizinden dolayı virüsün yayılmasını engellemek amacı ile kapatılan şirketlere 100 milyar Euro'luk destek hazırladı. Komisyon, bu destekten çalışanlarının işine son vermeyen ve kısa dönem çalışma sistemine geçen şirketlerin yararlanabileceğini açıkladı.



Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, krona krizinin oluşturduğu ekonomik boyutunu azaltmak için 100 milyar Euro'luk destek paketi hazırladıklarını belirterek, krizden etkilenen işletmelere hızlı bir şekilde akabilmesi için mevcut kuralların esnetildiğini açıkladı. Leyen, şirketlerin hayatta kalabilmeleri, çalışan kişilerin işlerinin devamının sağlanması için böyle bir desteğin önemli olduğunu dile getirirken üye devletlerin destek paketini hızlı bir şekilde onaylama çağrısında bulundu. - BRÜKSEL