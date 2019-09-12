Son Dakika Haberleri: AB Komisyonu'nun eski Türkiye masası şefi Servantie: İktidar ekonomide serbest rekabet istemiyor
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AB Komisyonu'nun eski Türkiye masası şefi Servantie: İktidar ekonomide serbest rekabet istemiyor

15 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun eski Türkiye masası şefi Alain Servantie, Ankara ve Brüksel arasındaki ilişkilerin önümüzdeki dönemde ne düzeleceği ne de kötüleşeceği belirterek, Türkiye’de iktidarın ekonomide serbest rekabet istemediğini söyledi.

AB Komisyonu'nun eski Türkiye masası şefi Servantie: İktidar ekonomide serbest rekabet istemiyor, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun eski Türkiye masası şefi Alain Servantie, Ankara ve Brüksel arasındaki ilişkilerin önümüzdeki dönemde ne düzeleceği ne de kötüleşeceğini belirterek, Türkiye'de iktidarın ekonomide serbest rekabet istemediğini söyledi.


Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde son durumla ilgili olarak Euronews'ün sorularını yanıtlayan Alain Servantie, AB'nin önümüzdeki 5 yıl içinde de hiçbir üye ülkeyi üyeliğe almasının beklenmediğini söyledi.

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Avrupa Birliği, Türkiye, Brüksel, Ankara, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:30 
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