Son Dakika Haberleri: AB Komisyonu'nun yeni atanan hangi üyesi Türkiye'nin üyeliğine karşı kitap yazdı?
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AB Komisyonu'nun yeni atanan hangi üyesi Türkiye'nin üyeliğine karşı kitap yazdı?

55 dakika önce

Avrupa Birliği Komisyonu’nun iç pazardan sorumlu üyesi olarak atanan Fransız Sylvie Goulard, ülkesinde Türkiye’nin AB üyeliğine yönelik sert muhalefeti ve bu konuda yazdığı kitap ile tanınıyor.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun iç pazardan sorumlu üyesi olarak atanan Fransız Sylvie Goulard, ülkesinde Türkiye'nin AB üyeliğine yönelik sert muhalefeti ve bu konuda yazdığı kitap ile tanınıyor.


Sylvie Goulard, 2004 yılında Ankara ile müzakerelerin başlamasından sonra yayınladığı "Le Grand Turc et la République de Venise" adlı kitapta Türkiye'nin AB üyeliğine şiddetle karşı çıktı.

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Avrupa Birliği, Sylvie Goulard, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:30 
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