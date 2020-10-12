AB Komisyonu, ortak Kovid-19 seyahat önlemleri için üyelere teklif hazırladı - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarında tüm üyelerin ortak kriterlere uyması için teklif hazırladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, görüntülü mesajında, her ülkenin farklı renk kodları, kriterler ile karantina ve test kuralları uyguladığını belirterek, Birlik üyesi ülkelerin vatandaşlarının seyahatlerinde sürekli değişen kurallar nedeniyle karışıklıklar ortaya çıktığını hatırlattı.

"Bu tedbirleri koordine etmeli ve Avrupalılar için hayatı kolaylaştırmalıyız." diyen von der Leyen, AB Komisyonunun tüm üyeler tarafından kabul edilmesinin vatandaşlar için kolaylık sağlayacağını aktardı.

Komisyonun önerisi, ortak kriterler belirlenmesini ve ortak bir renk kodu uygulaması getirilmesini içeriyor.

Öneriyle risk düzeyine göre AB içindeki tüm bölgelerdeki son durum, bir internet sitesinde ve bu sitedeki haritada belirtiliyor. AB sınırları içindeki tüm bölgelerde durum "kırmızı", "turuncu" ve "yeşil" renklerle gösteriliyor.

Hangi ülkelere seyahat edildiğinde ne tür belgeler gerektiği, karantina ve test şartları gibi bilgileri içeren internet sitesine ve haritaya "https://reopen.europa.eu/" adresinden ulaşılıyor.