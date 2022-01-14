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AB Komisyonu, Polonya'ya 50 milyon euro para cezası kesti - Son Dakika

AB Komisyonu, Polonya'ya 50 milyon euro para cezası kesti

14.01.2022 22:36
AB Komisyonu, Polonya'ya 50 milyon euro para cezası kesti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa Adalet Divanı'nın Turow linyit madeninin kapatılması kararına uymayan Polonya'ya 50 milyon euro para cezası kesti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa Adalet Divanı'nın Turow linyit madeninin kapatılması kararına uymayan Polonya'ya 50 milyon euro para cezası kesti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Turow linyit madenini kapatmayan Polonya'ya günlük 500 bin eurodan 20 Eylül-19 Ekim 2021 tarihleri için faiziyle birlikte 50 milyon euroluk para cezası kesti. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Balazs Ujvari yaptığı açıklamada, ilk olarak 10 Kasım tarihinde tebligat yaptıklarını, 45 günlük yasal sürenin dolmasına rağmen Polonya'nın herhangi bir ödeme yapmadığını belirterek, hatırlatma amaçlı ikinci bir tebligat gönderdiklerini aktardı.

"Eğer Polonyalı yetkililer ödemeyi yapmazsa AB Komisyonu cezayı tahsil etmek için sağlam prosedürlere sahip" ifadelerini kullanan Sözcü Ujvari, söz konu su durumda cezanın Polonya'ya ayrılan AB bütçesinden tahsil edilebileceğinin sinyalini verdi.

"Hükümetimiz maliyeti karşılamaya hazır"

Sözcü Ujvari'nin açıklamalarının ardından Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller ise, AB Komisyonu'nun Polonya'ya ayrılmış bütçeden kesinti yapmasının AB hukukuna aykırı olduğunu ileri sürdü. Müller, "AB Komisyonu nihai olarak bütçeden alacağımız paradan kesinti yapmak isterse bunu yapabilir, ancak bu AB hukukuna aykırı olacaktır. Biz bu yükü kaldırabilecek güçteyiz" dedi.

Adalet Divanı'nın para cezası kararını ilkesel olarak doğru bulmadıklarını, kendileri için en önemli şeyin Polonyalıların enerji açısından güvenliği olduğunu ifade eden Müller, hükümetin milyonlarca Polonyalı ailenin elektriğinin kesilmesini önleyecek maliyeti karşılamaya hazır olduğunu belirtti.

Ne olmuştu?

Çekya, Şubat 2021'de kuzeydoğu sınırı yakınında Polonya'nın işlettiği Turow linyit madeninin yöredeki yeraltı su seviyesini düşürdüğü, gürültü ve hava kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle Polonya'yı madenin faaliyetlerini sona erdirmesi talebiyle Avrupa Adalet Divanı'na şikayet etmişti. Adalet Divanı, dosya esastan görüşülene kadar söz konusu madenin faaliyetlerinin derhal askıya alınmasına karar vermişti. Polonyalı yetkililer, Turow madeninden elde edilen kömürün Turow Elektrik Santralinde kullanıldığını, burada ülkenin elektrik enerjisi ihtiyacının yüzde 8'inin üretildiğini, madenin bir anda kapatılmasının milyonlarca hane ve işyerinin elektriksiz kalması anlamına geleceği gerekçesiyle Adalet Divanı'nın kararını uygulamayacaklarını açıklamıştı.

Polonyalı yetkililer, bölgede Çekya ve Almanya'nın işlettiği çok sayıda maden olmasına rağmen Turow'un kapatılması kararının siyasi olduğunu ileri sürmüştü. Bu gelişmenin ardından Avrupa Adalet Divanı, Polonya'nın AB Komisyonu'na madeni kapatmadığı her gün için 500 bin euro ödemesine hükmetmişti. - VARŞOVA

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Avrupa Birliği, Para Cezası, Polonya, Adalet, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa AB Komisyonu, Polonya'ya 50 milyon euro para cezası kesti - Son Dakika


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SON DAKİKA: AB Komisyonu, Polonya'ya 50 milyon euro para cezası kesti - Son Dakika
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