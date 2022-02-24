AB Komisyonu Rusya yaptırımları için acil toplanıyor - Son Dakika
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AB Komisyonu Rusya yaptırımları için acil toplanıyor

24.02.2022 09:50
AB Komisyonu Rusya yaptırımları için acil toplanıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrasında bu ülkeye uygulanması beklenen yeni yaptırım paketi konusunda acil toplantı yapacak.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrasında bu ülkeye uygulanması beklenen yeni yaptırım paketi konusunda acil toplantı yapacak.

AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, bu akşam Brüksel'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde Komisyon üyelerinin sabah acil toplantı yapacağını duyurdu.

Mamer, AB Komisyonu'nun akşamki Liderler Zirvesi'ne hazırlık yapacağını bildirdi.

AB'nin yürütme organı olan AB Komisyonu, yaptırımların içeriğini belirliyor ve yaptırım paketini hazırlıyor.

AB Liderler Zirvesi'nde, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in hazırladıkları yaptırım paketini, liderlere sunacağı bildirilmişti.

Liderlerin, yaptırım paketinin içeriğini tartışması ve AB Konseyi'nin Rusya'yı hedef alacak bu tedbirleri kısa sürede kabul etmesi bekleniyor.

Öte yandan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in bu sabah yapması planlanan görüşmenin de Rusya'nın askeri müdahalesi sonrasında ertelendiği bildirildi.

Görüşmenin ne zaman yapılacağına dair bilgi verilmedi.

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Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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