AB Komisyonu, Rwe'nin E.on'u Satın Almasını Onayladı
1 saat önce
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Alman enerji şirketi RWE’nin E.ON’un yenilenebilir ve nükleer elektrik üretimi alanındaki varlıklarını satın almasına onay verdi. AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, RWE’nin E.ON’un varlıklarını satın almasının sektörde rekabeti olumsuz etkilemeyeceği, bu nedenle söz konusu işlemin onaylanmasına karar verildiği ifade edildi. Açıklamada, satın almayla RWE’nin E.ON’un yenilenebilir ve nükleer elektrik üretimindeki varlıklarının büyük […]The post AB Komisyonu, RWE’nin E.ON’u satın almasını onayladı appeared first on Enerji Enstitüsü.
Avrupa Birliği
(AB
) Komisyonu, Alman enerji şirketi RWE'nin E.ON'un yenilenebilir ve nükleer elektrik üretimi alanındaki varlıklarını satın almasına onay verdi.
AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, RWE'nin E.ON'un varlıklarını satın almasının sektörde rekabeti olumsuz etkilemeyeceği, bu nedenle söz konusu işlemin onaylanmasına karar verildiği ifade edildi.
Açıklamada, satın almayla RWE'nin E.ON'un yenilenebilir ve nükleer elektrik üretimindeki varlıklarının büyük kısmına sahip olacağı belirtildi.
Şirketlerin anlaşmaları doğrultusunda varlık değişimine gireceklerine dikkat çekilen açıklamada, RWE'nin elektrik üretimi ve toptan satış alanına, E.ON'un ise elektrik ve doğal gaz dağıtım ve satış alanında faaliyet göstereceği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:20
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