Son Dakika Haberleri: Ab komisyonu sözcüsü göç mutabakatı sonuç vermeye devam ediyor
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Ab komisyonu sözcüsü göç mutabakatı sonuç vermeye devam ediyor

1 saat önce

AB Komisyonu Sözcüsü Göç mutabakatı sonuç vermeye devam ediyorBelçika, (DHA) ' Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Natasha Bertaud, AB-Türkiye arasındaki göç mutabakatının sonuç vermeye devam ettiğini belirterek, 'Mutabakat sayesinde düzensiz göç yüzde 91 azaldı' dedi.

AB Komisyonu Sözcüsü Göç mutabakatı sonuç vermeye devam ediyor

Belçika, (DHA) ' Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Natasha Bertaud, AB- Türkiye arasındaki göç mutabakatının sonuç vermeye devam ettiğini belirterek, 'Mutabakat sayesinde düzensiz göç yüzde 91 azaldı' dedi.

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bertaud, son zamanlarda Yunan adalarına yönelik düzensiz göçün artmasına dair yöneltilen bir soruya 'Yakın zamandaki artan mülteci sayısı halen Türkiye-AB göç mutabakatı öncesi seviyelerden çok düşük. Konuyu yakından gözlemliyoruz ve yetkililerle irtibat halindeyiz. AB-Türkiye arasındaki göç mutabakatı sonuç vermeye devam ediyor. Mutabakat sayesinde düzensiz göç yüzde 91 azaldı diye konuştu.

Ab komisyonu sözcüsü göç mutabakatı sonuç vermeye devam ediyor

Avrupa Birliği, Belçika, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:57 Kaynak: DHA
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