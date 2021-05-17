AB Komisyonu Sözcüsü Stano: "(İsrail'in Filistin'e saldırıları) AB'nin önceliği şiddetin derhal sona ermesi" - Son Dakika

AB Komisyonu Sözcüsü Stano: "(İsrail'in Filistin'e saldırıları) AB'nin önceliği şiddetin derhal sona ermesi"

17.05.2021 15:27
AB Komisyonu Sözcüsü Stano:

Avrupa Birliği (AB); Gazze, Doğu Kudüs, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında şiddetin en kısa sürede sonlanmasını istediklerini, sivil can kayıplarının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği (AB); Gazze, Doğu Kudüs, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında şiddetin en kısa sürede sonlanmasını istediklerini, sivil can kayıplarının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, günlük basın toplantısında, İsrail'in Filistinlilere saldırıları ve bölgedeki gelişmelerle ilgili soruları yanıtladı.

AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının, yarın video konferansla yapacakları olağanüstü toplantıda konuyu ele alacaklarını hatırlatan Stano; Gazze, Doğu Kudüs, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında "devam eden şiddetten endişe duyduklarını" söyledi.

Stano, yarınki toplantıda gerginliğin nasıl düşürüleceği ve şiddetin nasıl sonlandırılacağı konusunda AB'nin ne tür katkı yapabileceği ve AB'nin nasıl bir yol izleyeceğinin tartışılacağını aktardı.

AB'nin önceliğinin, "şiddetin derhal sona ermesi ve gerilimin düşürülmesi olduğunu" sık sık tekrarlayan Stano, tek bir sivil can kaybının bile kabul edilemez olduğunu, bu nedenle şiddeti sonlandırmaya yönelik çabalar yürüttüklerini dile getirdi ve "Her iki tarafta da en büyük bedeli ödeyenler, çoğunlukla siviller oluyor." dedi.

"İsrail'e yaptırım olmaması çifte standart değil mi?"

AB'nin işgal altındaki Filistinlilerin evlerinden çıkarılmasını uluslararası hukuka aykırı gördüğü hatırlatılan ve bu konuda İsrail'e yaptırım uygulanıp uygulanamayacağı, AB'nin Rusya'dan Myanmar'a birçok ülkeye yaptırım uygularken İsrail'e uygulamamasının çifte standart olup olmadığı sorulan Stano, şunları söyledi:

"İsrail'in yerleşimlerinin yasa dışı olduğunu daha önce de hep söyledik. Bunlar iki devletli çözümü engellemektedir. Filistinlilerin evlerinden çıkarılmalarını defalarca kınadık. Bu kararların gözden geçirilmesini istedik. Öncelik gerilimin düşürülmesi ve kimsenin ölmemesi, anlamlı bir siyasi diyaloğun başlaması. AB için yaptırımlar bir politika değil, girişimler başarısız olduğunda kullanılan bir araçtır. Yaptırımlara AB üyelerinin oy birliğiyle karar verilir. Bu aşamada kimse yaptırım konusunu masaya getirmemiştir."

AB-İsrail Ortaklık Anlaşması

"İsrail'in bugüne kadar yaptıklarının cezasız kaldığı ve AB'nin savunduğu değerlere İsrail tarafından saygı gösterilmediği, Uluslararası Af Örgütü tarafından savaş suçu olarak tanımlandığı ve AB ile İsrail arasında bir ortaklık anlaşması bulunduğu" hatırlatılan Stano, "Bu tür eylemlerin bir sonucu olmayacaksa anlaşmada yer verilen değerlerin ne anlamı var?" sorusuna şöyle karşılık verdi:

"AB'nin tüm dış politika kararları oy birliğiyle alınır. Olası her türlü eylem de öyledir. Eğer bir eylemde karar kılınacaksa bunun için oy birliği gerekir. Gereği de sonrasında yapılır."

"Filistinlilerin kendini savunma hakkı yok mu?"

Stano, "AB'nin açıklamalarında İsrail'in kendini savunma hakkına yer verilirken Filistinlilerin kendini savunma hakkına neden yer verilmediği" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"İsrailliler ve Filistinliler güvenlik, özgürlük ve demokrasi içinde yaşama hakkına sahiptir. Hamas'ın İsrail'deki sivil hedeflere ayrım gözetmeden füze fırlatmasından sonra sadece AB değil, uluslararası camianın çoğunca yapılan son açıklamalar bu eylemi reddetmiştir. Bu, terörist bir eylemdir. Sivilleri kasten hedef almıştır ve kabul edilemez."

Stano, İsrail'in meşru savunma hakkını tanırken bunun yanı sıra İsrail'in askeri operasyonunun "orantılı ve uluslararası insani hukuka uygun" olması gerektiğini ifade etti.

"Filistinliler İsrail henüz yokken, oturmaya başladıkları evlerinden çıkarılırken, kutsal mekanlarına saldırılırken durup bekleyecekler miydi?" sorusunu da Stano, "Ayrım gözetmeden bir tarafın diğerine füze fırlatması kabul edilemez. Bunun bahanesi olamaz. Diğer sorunların da farkındayız. Şeyh Cerrah ve Doğu Kudüs gibi yerlerde sorunlar olduğu doğru. Bu nedenle müzakerelerin desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu bir müzakere sürecidir. Bu sorunlara uzun vadeli çözüm bulunmalıdır." şeklinde cevapladı.

Gazze'de basın kuruluşlarının ofislerinin vurulması

Gazze'de Associated Press ve Al Jazeera gibi uluslararası medya kuruluşlarının ofislerine ev sahipliği yapan binanın İsrail tarafından yerle bir edilmesi konusunda ise şunları söyledi:

"AB'nin medyanın çalışmasının önemine verdiği değeri biliyorsunuz. Medya serbestçe çalışabilmeli ve özellikle de tarafsız bilginin hayati önem taşıdığı çatışma durumlarında olanlar hakkında bağımsız haber yapabilmeli. Medya ofislerinin bulunduğu binanın yıkılması aşırı derecede endişe vericidir. Gazetecilerin güvenliği ise hayati önemdedir. Çatışma bölgelerinde bağımsız habercilik vazgeçilmez bir unsurdur."

Stano, Avusturya'nın başbakanlık binasına İsrail bayrağı asılmasının Viyana'da devam eden İran ile nükleer görüşmelere ABD'nin dönmesi konusundaki müzakereleri etkileyip etkilemeyeceğine yönelik soru üzerine, iki konunun tamamen farklı olduğunu belirtti.

Stano, bir AB üyesinin hangi bayrağı asıp hangisini asmayacağına AB Komisyonunun karar veremeyeceğini aktardı.

Avrupa Birliği, Filistin, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB Komisyonu Sözcüsü Stano: '(İsrail'in Filistin'e saldırıları) AB'nin önceliği şiddetin derhal sona ermesi' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Kademeli normalleşme" ile birlikte bankaların mesai saatleri yeniden değişti Gazze'nin Google haritalarındaki uydu görüntülerinin bulanıklığı araştırmacıları rahatsız etti Gazze'nin Google haritalarındaki uydu görüntülerinin bulanıklığı araştırmacıları rahatsız etti İntihar etmek için çatıya çıktı, telefonla konuşurken polis müdahale etti İntihar etmek için çatıya çıktı, telefonla konuşurken polis müdahale etti Beşiktaş, Salih Uçan'la her konuda anlaşmaya vardı Beşiktaş, Salih Uçan'la her konuda anlaşmaya vardı Eşini boğazından bıçaklayıp, kızını da yaraladı! Gözü dönmüş cani koca 16 yıl ceza aldı Eşini boğazından bıçaklayıp, kızını da yaraladı! Gözü dönmüş cani koca 16 yıl ceza aldı Üniversiteli Eda'yı yaşamdan koparan kaza göz göre göre gelmiş: Üniversiteli Eda'yı yaşamdan koparan kaza göz göre göre gelmiş: "Bana bir şey olmaz" dediler Tam kapanma sürecinin ardından normalleşmeye geçildi! İşte yeni dönemde marketlerin mesai saatleri Tam kapanma sürecinin ardından normalleşmeye geçildi! İşte yeni dönemde marketlerin mesai saatleri Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
16:55 Kademeli normalleşmenin ardından bankaların mesai saatleri tekrar değişti
16:35 Gazze'nin Google haritalarındaki uydu görüntülerinin bulanıklığı araştırmacıları rahatsız etti
16:32 Muharrem İnce'nin yeni partisinin A takımı belli oldu
16:27 Kızını boğarak öldürmüştü! Cani anne, polise teslim oldu
16:19 Beşiktaş, Salih Uçan'la her konuda anlaşmaya vardı
16:07 Kritik toplantı başladı! 1 Haziran sonra atılacak normalleşme adımları belirleniyor
16:06 Memleket Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi
16:04 Sergen Yalçın, Ghezzal'in geldiği günü anlattı: Beni sormuş, 'Google'a bak anlarsın' demişler
15:38 Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı
15:25 Tam kapanma sürecinin ardından normalleşmeye geçildi! İşte yeni dönemde marketlerin mesai saatleri
Damadıyla beraber evini basan dünürünü göğsünden bıçakladı Damadıyla beraber evini basan dünürünü göğsünden bıçakladı         
16:52
16 yaşındaki genç, otlara tutunarak hayatta kaldı! Mucize kurtuluş 16 yaşındaki genç, otlara tutunarak hayatta kaldı! Mucize kurtuluş         
16:47
Muharrem İnce'nin yeni partisinin A takımı belli oldu Muharrem İnce'nin yeni partisinin A takımı belli oldu         
16:32
Kızını boğarak öldürmüştü! Cani anne, polise teslim oldu Kızını boğarak öldürmüştü! Cani anne, polise teslim oldu         
16:28
Kritik toplantı başladı! 1 Haziran sonra atılacak normalleşme adımları belirleniyor Kritik toplantı başladı! 1 Haziran sonra atılacak normalleşme adımları belirleniyor         
16:07
Sergen Yalçın, Ghezzal'in geldiği günü anlattı: Beni sormuş, 'Google'a bak anlarsın' demişler Sergen Yalçın, Ghezzal'in geldiği günü anlattı: Beni sormuş, 'Google'a bak anlarsın' demişler         
16:04
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı         
15:38
Pitonu andıran engerek yılanı, sürüye fazla yaklaşınca çoban köpekleri affetmedi Pitonu andıran engerek yılanı, sürüye fazla yaklaşınca çoban köpekleri affetmedi         
15:06
Cenazeye katılmak istedi, ölümden döndü! Cenazeye katılmak istedi, ölümden döndü!         
14:46
Şeyma Subaşı aşka geldi! Mısırlı milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğrafını paylaştı Şeyma Subaşı aşka geldi! Mısırlı milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğrafını paylaştı         
13:59
Süleyman Soylu, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu Süleyman Soylu, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu         
13:57
Tarlasını sürmek isteyen çiftçi, kafatası buldu Tarlasını sürmek isteyen çiftçi, kafatası buldu         
11:37
Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme         
11:06
Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş         
10:50
Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu         
10:26
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı         
09:17
"Duvardan düştüm" diyen gencin yalanını hastane polisinin dikkati ortaya çıkardı         
21:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2021 16:59:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AB Komisyonu Sözcüsü Stano: "(İsrail'in Filistin'e saldırıları) AB'nin önceliği şiddetin derhal sona ermesi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement