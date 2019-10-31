AB Komisyonu Sözcüsünden Avrupa vatandaşı DEAŞ'lılara dair açıklama

Belçika, (DHA) ? Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Natasha Bertaud, Avrupa vatandaşı DEAŞ'lıların ya da onların çocuklarının ülkesine geri dönmesinin tamamen üye ülkelerin tasarrufunda olduğunu söyledi.

AB Komisyonu binasında düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bertaud, Avrupa vatandaşı DEAŞ'lıların dönüşü ile ilgili soruya, Avrupa vatandaşı DEAŞ'lıların ya da onların çocuklarının ülkesine geri dönmesi söz konusu olduğunda, bu tamamen her durum için üye ülkelerin kendi kararlarına bağlı şeklinde cevap verdi.

Bertaud ayrıca, Komisyonun Avrupa Birliği'nin (AB) emniyetini öncelikleri haline getirdiklerini belirterek, son 5 yılda azalan AB güvenliğini güçlendirdiklerini, sınırdaki kontrol noktalarını ve Shengen Bilgi Sistemi'ni (SIS) modernize ettiklerini bildirdi.