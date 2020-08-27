AB Komisyonu Ticaret Başkanı Dombrovskis oldu

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Çarşamba günü istifa eden AB Komisyonu Ticaret Başkanı Phil Hogan'ın yerine AB Komiseri Valdis Dombrovskis'in bakacağını açıkladı.

Phil Hogan, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, yakın zamanda ülkesi İrlanda'ya yaptığı seyahat sırasında yaşananlara ilişkin tartışmalar nedeniyle istifa ettiğini belirtti. Hogan'ın İrlanda gezisi sırasında, sosyal mesafe kuralları ve bir araya gelme sınırlamalarına karşın 80 kişiyle düzenlenen bir akşam yemeğine katılması büyük tartışmalara neden olmuştu.

Hogan yaptığı istifa açıklamasında, "Bir kamu temsilcisi olarak, Covid-19 pandemisine ilişkin sınırlama ve kurallara uyma konusunda daha titiz davranmalıydım" dedi.Açıklamasında Dombrovskis'in Hogan'ın tüm işlerini devralarak yürüteceğini belirten Von der Leyen, bu aşamadan sonra İrlanda hükümetinden Hogan'ın yerini alacak kişi için adayını iletmesini beklediklerini ekledi.