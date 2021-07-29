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AB Komisyonu: Türkiye'deki Süryaniler birçok sorunla karşı karşıya - Son Dakika
BBC

AB Komisyonu: Türkiye'deki Süryaniler birçok sorunla karşı karşıya

29.07.2021 16:14
AB Komisyonu: Türkiye'deki Süryaniler birçok sorunla karşı karşıya, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Nusaybin'deki Mor Yakup Kilisesi rahibi Sefer Aho Bileçen'in, hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili olarak, Türkiye'deki Süryani Ortodoks cemaati ve onlara ait kiliselerin birçok zorlukla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Nusaybin'deki Mor Yakup Kilisesi rahibi Sefer Aho Bileçen'in, hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili olarak, Türkiye'deki Süryani Ortodoks cemaati ve onlara ait kiliselerin birçok zorlukla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Borrell'e göre, Suriye'de devam eden savaş ve koronavirüs salgını, Süryani toplumunun yaşadığı sorunları daha da ağırlaştırdı.

Avrupa Parlamentosu'ndaki Muhafazakar Grup üyesi Hollandalı dört parlamenter, Nisan ayında, "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan rahip Sefer Aho Bileçen'in durumuna ilişkin bir soru önergesi verdi.

Hollandalı parlamenterler, "Peder Aho" olarak bilinen rahip Bileçen'in, manastırın kapısında yemek isteyen 2 kişiye sadece bir parça ekmek verdiğini belirterek, bu kişilerin PKK militanı oldukları gerekçesiyle Süryani din adamının 25 ay hapse mahkum edildiğini anımsattı.

Hristiyan partilere mensup milletvekilleri, Türk mahkemesinin bu kararını, "demokratik ilkelere, insan haklarına ve Türkiye'deki azınlıklar ile savunmasız grupların korunmasına yönelik bir darbe" olarak değerlendirdi.

Avrupa Parlamentosu üyeleri, AB Komisyonu'nu, rahip Bileçen'in durumu konusunda Türk makamlarından daha fazla açıklama istemeye ve Borrell aracılığıyla Türk yetkililer nezdinde gerekli girişimlerde bulunmaya çağırdı.

AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Borrell, Hollandalı parlamenterlere gönderdiği yazılı yanıtta, Türkiye'deki Süryani Ortadoks cemaati ile kiliselerinin, çok sayıda zorlukla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

AB yetkilisi, koronavirüs salgını ve Suriye'de devam eden savaşın, Türkiye'deki Süryanilerin yaşadığı sorunları daha da ağırlaştırdığına dikkati çekti.

Hollanda'da yayımlanan Katolik Haber gazetesine göre, Borrell, davanın ardından geçen Nisan ayında Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Mor Gabriel Manastırı'nı ziyaret ettiğini de belirtti.

Josep Borrell, AB Konseyi'nin geçen ay, "Türkiye'de hukukun üstünlüğü ve temel hakların büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ettiğini" belirttiğine işaret ederek, "Bu konularda diyalog yürütmek, AB-Türkiye ilişkilerinin ayrılmaz bir parçası olmaya devam ediyor" dedi.

Hollandalı parlamenterlere göre, Mor Yakup Manastırı'nın bir AB temsilcisi tarafından ziyaret edilmiş olması, olumlu bir gelişme. Parlamenterler, bunun Türkiye'deki Hristiyanlara ve diğer dini azınlıklara yönelik muamele konusunda Ankara'nın fikrini değiştirecek görüşmelere ve eylemlere yol açacağını umuyor.

Nusaybin'de 9 Ocak 2020'de 12 kişi ile birlikte gözaltına alınan Bileçen, yapılan itirazın ardından 14 Ocak'ta serbest bırakılmıştı.

Savcı, rahip Sefer Aho Bileçen'in tutuklanmasına gerekçe olarak, bir itirafçının ifadesini ve Jandarmanın 2018'de 'örgüt üyelerinin manastıra girdiği' iddiasının yer aldığı bir tutanağı göstermişti.

Rahip Bileçen, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada şunları dile getirmişti:

"2018'de 2 örgüt mensubu manastıra geldi. Benden yemek istediler. Ben de verdim. Daha sonra bu tespit edilmiş. Bunun üzerine dönemin Jandarma Komutanı benimle görüştü. Ben inkar etmedim. Olayın tekrar yaşanmaması için güvenlik önlemi alınmasını istedim ancak herhangi bir güvenlik önlemi alınmadı. Tutanak tutulduktan sonra konunun kapatıldığını sanıyordum. Kim kapıma gelirse yardım ederim. Dini ve felsefi olarak bunu yapmam gerekir. Rahip olduğum için de yalan söyleyemem. Ben bunu herhangi bir örgüte yardım etmek için değil, inancım gereği yapıyorum. Dini ve felsefi açıdan ben ihbar da edemem."

Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesi, geçen Nisan ayında rahip Sefer Aho Bileçen'i, "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

AB Komisyonu: Türkiye'deki Süryaniler birçok sorunla karşı karşıya

Avrupa Birliği, Politika, Nusaybin, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya AB Komisyonu: Türkiye'deki Süryaniler birçok sorunla karşı karşıya - Son Dakika Dünya

BBC

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