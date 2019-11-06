Son Dakika Haberleri: AB Komisyonu: Türkiye'nin Suriye'de kurmak istediği güvenli bölgeye mali yardım yapmayacağız
Son Dakika Dünya AB Komisyonu: Türkiye'nin Suriye'de kurmak istediği güvenli bölgeye mali yardım yapmayacağız

AB Komisyonu: Türkiye'nin Suriye'de kurmak istediği güvenli bölgeye mali yardım yapmayacağız

7 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturmak istediği güvenli bölgeye AB'nin mali yardım yapmayacağını yineledi.

AB Komisyonu: Türkiye'nin Suriye'de kurmak istediği güvenli bölgeye mali yardım yapmayacağız, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturmak istediği güvenli bölgeye AB'nin mali yardım yapmayacağını yineledi.


Avrupa Parlamentosu Dışilişkiler, Adalet ve Kalkınma komiteleri, Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerin durumununu görüşmek üzere ortak bir toplantı düzenledi.

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Avrupa Birliği, Türkiye, Avrupa, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:58 
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