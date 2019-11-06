AB Komisyonu: Türkiye'nin Suriye'de kurmak istediği güvenli bölgeye mali yardım yapmayacağız

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturmak istediği güvenli bölgeye AB'nin mali yardım yapmayacağını yineledi.



Avrupa Parlamentosu Dışilişkiler, Adalet ve Kalkınma komiteleri, Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerin durumununu görüşmek üzere ortak bir toplantı düzenledi.