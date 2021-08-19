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AB Komisyonu Türkiye tarafından verilen Covid sertifikasını tanıyacak - Son Dakika
BBC

AB Komisyonu Türkiye tarafından verilen Covid sertifikasını tanıyacak

19.08.2021 15:13
AB Komisyonu Türkiye tarafından verilen Covid sertifikasını tanıyacak, System.String[]

Avrupa Komisyonu, Türkiye, Ukrayna ve Kuzey Makedonya tarafından verilen Covid sertifikalarını tanıma kararı aldı.

Avrupa Komisyonu, Türkiye, Ukrayna ve Kuzey Makedonya tarafından verilen Covid sertifikalarını tanıma kararı aldı.

Covid sertifikası ve geçerli vizeye sahip olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 20 Ağustos Cuma gününden itibaren, 27 Avrupa Birliği ülkesine sorunsuz şekilde seyahat edebilecek.

Geçerli sertifikaya sahip AB vatandaşları da, aynı şekilde yarından itibaren Türkiye, Ukrayna ve Kuzey Makedonya'ya gidebilecekler.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe giren dijital Covid sertifikasının AB üyesi olmayan ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi kararlaştırıldı.

Covid sertifikası, her iki doz koronavirüs aşısını yaptıranlara, seyahatten 48 saat önce alınmış negatif test sonucuna sahip olanlara veya son 6 ayda Covid geçirdiği için kanında antikor gelişen kişilere veriliyor.

AB, daha önce İsviçre , Vatikan ve San Marino tarafından verilen Covid sertifikalarını da tanımıştı.

AB Komisyonu Türkiye tarafından verilen Covid sertifikasını tanıyacak
AB Komisyonu Türkiye tarafından verilen Covid sertifikasını tanıyacak
AB Komisyonu Türkiye tarafından verilen Covid sertifikasını tanıyacak

Avrupa Birliği, Koronavirüs, Ukrayna, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya AB Komisyonu Türkiye tarafından verilen Covid sertifikasını tanıyacak - Son Dakika Dünya

BBC

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