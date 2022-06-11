AB Komisyonu, Ukrayna'nın üyelik başvurusuyla ilgili görüşünü haftaya açıklayacak - Son Dakika
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AB Komisyonu, Ukrayna'nın üyelik başvurusuyla ilgili görüşünü haftaya açıklayacak

11.06.2022 19:18
AB Komisyonu, Ukrayna'nın üyelik başvurusuyla ilgili görüşünü haftaya açıklayacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın üyelik başvurusu hakkındaki görüşlerini, gelecek hafta açıklayacaklarını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın üyelik başvurusu hakkındaki görüşlerini, gelecek hafta açıklayacaklarını söyledi.

Von der Leyen, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Zelenskiy ve Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile yaptığı görüşmelere değinen von der Leyen, görüşmeler sayesinde değerlendirmelerini gelecek haftanın sonuna kadar sonuçlandırma imkanı bulacaklarını kaydetti.

Von der Leyen, AB Komisyonu olarak üye ülkelere Ukrayna'nın başvurusuyla ilgili tavsiyelerini ileteceklerini hatırlatarak "AB'ye giden yol bellidir. Ukrayna'nın bu süreçte gösterdiği çaba ve kararlılığı takdir ediyoruz." dedi.

Zelenskiy ile ayrıca Ukrayna'nın yeniden inşasını da görüştüklerini aktaran von der Leyen, bu konuda Ukrayna'ya hem AB ülkelerinden hem de uluslararası kuruluşlardan çok büyük destek yapılacağını, bu konuda şeffaflık ve hesap verebilirliğin önem taşıdığını ifade etti.

AB Komisyonu'nun, Ukrayna'nın AB üyelik süreci başlangıcı konusundaki görüşünü haftaya açıklamasından sonra, AB ülkelerinin liderlerinin, bu ilk görüş ve tavsiyeyi 23-24 Haziran'daki zirve toplantısında ele alması bekleniyor.

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Kaynak: AA

Ursula von der Leyen, Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Komisyonu, Ukrayna'nın üyelik başvurusuyla ilgili görüşünü haftaya açıklayacak - Son Dakika

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