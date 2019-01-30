AB Komisyonu Uyardı: Sahte Hesaplara Önlem Alın

AB'nin Dijitalden Sorumlu Komiseri Mariya Gabriel, sahte hesaplarla yapılacak bilgi kirliliğinin önlenmesini istedi.

AB'nin Dijitalden Sorumlu Komiseri Mariya Gabriel, sahte hesaplarla yapılacak bilgi kirliliğinin önlenmesini istedi. Gabriel "Önlemler alınmalı. Bunun için zaman daralıyor" dedi. AB'nin Güvenlikten Sorumlu Komiseri Julian King de, "Biz seçimlerden bir gün sonra bu konuyla ilgili 'Daha çok çaba harcamalıyız' demek durumunda kalmak istemiyoruz" dedi. AB Komisyonu, AP seçimlerinin yapılacağı mayıs ayına kadar sosyal medya şirketlerinin sahte hesaplarla ilgili aldıkları önlemleri rapor halinde yayınlama kararı da aldı.



ABD'de 2016'da yapılan seçimlerde, ABD istihbaratı Facebook ve benzeri sosyal medya platformlarında açılan sahte hesaplar üzerinden yayılan yalan haberlerle seçim sonucuna etki yapıldığına ilişkin rapor hazırlamıştı. AB de benzer durumun AP seçimlerinde yaşanmaması ve özellikle de üçüncü ülkelerden kaynaklı bilgi kirliliğiyle seçmenlerin kararına etkisini önlemek için sosyal medya şirketlerinin daha hızlı reaksiyon göstermesini istedi.



Facebook'tan yapılan açıklamada ise sosyal medya hesaplarının yüzde üç ile yüzde dördünün sahte olduğu belirtildi. Bu oran 80-90 milyon hesaba denk geliyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi :

Şeyma Subaşı, İtalyan Sevgilisine Aşkını Haykırdı

ABD'nin Tanımadığı Maduro Hakkında Dikkat Çeken Analiz

Trump, ABD Vatandaşlarını Uyardı: Venezuela'ya Seyahat Etmeyin!

Giyim Devi Zara'nın Değişen Logosu Twitter'da Alay Konusu Oldu