Son Dakika Haberleri: AB Komisyonu üye adayı Sylvie Goulard ifade verdi
Son Dakika Güncel Haber

AB Komisyonu üye adayı Sylvie Goulard ifade verdi

1 saat önce

AB Komisyonu üye adayı ve eski Fransa Savunma Bakanı Sylvie Goulard'ın, üyesi olduğu Demokrasi Hareketi'nin (MoDem) Avrupa Parlamentosundaki (AP) üyeleriyle ilgili başlatılan ön soruşturmada polise ifade verdiği belirtildi.

AB Komisyonu üye adayı Sylvie Goulard ifade verdi, System.String[]

AB Komisyonu üye adayı ve eski Fransa Savunma Bakanı Sylvie Goulard'ın, üyesi olduğu Demokrasi Hareketi'nin (MoDem) Avrupa Parlamentosundaki (AP) üyeleriyle ilgili başlatılan ön soruşturmada polise ifade verdiği belirtildi.

Fransız basınında çıkan haberlere göre, AP'den onay alması durumunda AB Komisyonunun iç pazardan sorumlu üyesi olacak Goulard, mensubu olduğu MoDem Haraketi'nin AP üyeleriyle ilgili "usulsüzlük" suçlamasıyla başlatılan ön soruşturmada Paris'in banliyölerinden Nanterre'de adli polise ifade verdi.

AB Komisyonu Başkanlığına seçilen Ursula von der Leyen, bugün, 1 Kasım'da göreve başlayacak Komisyon üyelerinin görev dağılımını açıklamıştı. Goulard, AB Komisyonunun iç pazardan sorumlu üyesi olmuştu.

Leyen'in aday listesi, AP onayına sunulacak. Adaylar, kendilerine verilen dosyalarla ilgili AP komitelerinin önüne çıkarak onay isteyecek.

Goulard, söz konusu ön soruşturma nedeniyle 20 Haziran 2017'de savunma bakanlığı görevinden istifa etmişti.

Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi ve François Bayrou'nun kurduğu MoDem Hareketi, genel seçimlere birlikte girmişti. Seçimde bu iki hareketin oluşturduğu koalisyon, mecliste önemli bir çoğunluk sağlamıştı.

Sylvie Goulard, Avrupa Birliği, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ali Babacan'dan "kayyum" açıklaması: Seçilmişleri sadece bağımsız yargı görevden alabilir
Binali Yıldırım'ın birinci Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak kabineye gireceği iddia edildi Hurda araçta ÖTV indirimi 31 Aralık'ta sona eriyor Bülent Arınç'ın, "Ahmet Türk'ün terörle alakası yoktur" sözlerine Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu'ndan tepki geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 22:15:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB Komisyonu üye adayı Sylvie Goulard ifade verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]