AB Komisyonu üye adayı Sylvie Goulard ifade verdi

AB Komisyonu üye adayı ve eski Fransa Savunma Bakanı Sylvie Goulard'ın, üyesi olduğu Demokrasi Hareketi'nin (MoDem) Avrupa Parlamentosundaki (AP) üyeleriyle ilgili başlatılan ön soruşturmada polise ifade verdiği belirtildi.

Fransız basınında çıkan haberlere göre, AP'den onay alması durumunda AB Komisyonunun iç pazardan sorumlu üyesi olacak Goulard, mensubu olduğu MoDem Haraketi'nin AP üyeleriyle ilgili "usulsüzlük" suçlamasıyla başlatılan ön soruşturmada Paris'in banliyölerinden Nanterre'de adli polise ifade verdi.

AB Komisyonu Başkanlığına seçilen Ursula von der Leyen, bugün, 1 Kasım'da göreve başlayacak Komisyon üyelerinin görev dağılımını açıklamıştı. Goulard, AB Komisyonunun iç pazardan sorumlu üyesi olmuştu.

Leyen'in aday listesi, AP onayına sunulacak. Adaylar, kendilerine verilen dosyalarla ilgili AP komitelerinin önüne çıkarak onay isteyecek.

Goulard, söz konusu ön soruşturma nedeniyle 20 Haziran 2017'de savunma bakanlığı görevinden istifa etmişti.

Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi ve François Bayrou'nun kurduğu MoDem Hareketi, genel seçimlere birlikte girmişti. Seçimde bu iki hareketin oluşturduğu koalisyon, mecliste önemli bir çoğunluk sağlamıştı.