AB Komisyonu Varhelyi Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'u ziyaret etti - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, AB Komisyonunun Batı Balkan ülkelerinin ilerleme raporlarını açıklamasının ardından Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'u ziyaret etti.

Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Varhelyi, iyi haberler sunmak için ülkede bulunduğunu ve bunun önemli olduğunu söyledi.

Varhelyi, "AB, hem Kuzey Makedonya hem de tüm bölge için çok önemli. Ekonominin canlanmasına en hızlı şekilde katkı sağlayabilecek alanlar açısından bölgedeki tüm fikirleri dinlemeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Batı Balkanlar ekonomisine destek planının başarısının, planın uygulanmasından geçtiğini kaydeden Varhelyi, bu doğrultuda sunulan 9 milyar avroluk paketin yanında uluslararası ortakların bölgeye 20 milyar avro daha sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Bölgedeki tüm başkentlerin birbirine altyapı olarak bağlanması gerektiğini belirten Varhelyi, bölgesel bir plan aracılığıyla bölgenin 5-6 yıl içerisinde gelişmesine yardımcı olunması gerektiğini kaydetti.

Başbakan Zaev de Avrupa Komisyonunun ilerleme raporunun, üye ülkelerin genişleme sürecine ilgilerinin arttığı bir dönemde geldiğine işaret etti.

Batı Balkanlar için ekonomik yatırım planının bölge için son derece önemli olduğunu vurgulayan Zaev, "Bu plan; özel sektör, ulaşım ve enerji bağlantısı, dijitalleşme, yeşil gündem, bölgedeki sosyal yatırım ve enerji projeleri, tüm bölgeyi birbirine bağlama hayalinin gerçekleşmesi ve daha da iyi sonuçlar elde etmede gerçek bir motivasyon için büyük öneme sahiptir." şeklinde konuştu.

Varhelyi, Kuzey Makedonya'daki temasları kapsamında, mecliste milletvekillerine hitap etti, Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Meclis Başkanı Talat Caferi ve diğer yetkililer ile bir araya geldi.

Arnavutluk ziyareti

Varhelyi, Batı Balkanlar ziyaretinin ikinci durağında Arnavutluk'a geçti. Burada Başbakan Edi Rama ile görüşen AB Komiseri, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Batı Balkanlar ile çalışmaya devam edeceklerini açıkça belirttiklerini aktaran Varhelyi, "Batı Balkanlar ile ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz ve çok ciddiye aldığımız için genişleme politikasında da aynısını yapacağız." dedi.

Başbakan Rama ile ilerleme raporunu da konuştuklarını anlatan Varhelyi, Arnavutluk'u, kaydetmeye devam ettikleri ilerleme için tebrik ettiklerini belirtti.

Rama ise Varhelyi'nin, AB üyeliğine giden yolu hızlandırma sürecinde tüm Batı Balkan ülkelerinin cömert bir destekçisi olduğunu vurguladı.

İlerlemeye devam ettiklerini kaydeden Rama, "Adalet reformu, organize suç ve yolsuzlukla mücadele, kamu yönetiminin daha da iyileştirilmesi... Bunları ne Brüksel, ne Berlin ne de Paris istedi diye değil, üyeliğin hedefleriyle tamamen örtüşen çocuklarımıza karşı yükümlülüğümüz olduğu için yaptık." şeklinde konuştu.

Ekonomik plan hakkında değerlendirmelerde bulunan Rama, bunun, diğer nesillere çok daha iyi bir Arnavutluk ve çok daha iyi bir bölge bırakmanın tek yolu olan bir bölge vizyonu olduğunu söyledi.

Varhelyi, Arnavutluk'taki temasları kapsamında mecliste milletvekillerine hitap etti, Cumhurbaşkanı İlir Meta, Meclis Başkanı Gramoz Ruçi ve diğer yetkililerle bir araya geldi.

Kuzey Makedonya, 2005 yılından beri AB'ye aday, Arnavutluk ise 2014 yılından bu yana katılım müzakerelerine başlamayı bekliyor.