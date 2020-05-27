Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında kriz yaşayan AB ekonomisine yönelik "Yeni Nesil AB" adıyla hazırladığı 750 milyar Euro'luk kurtarma planı hazırladı.



Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Covid-19 salgını nedeniyle kriz yaşayan AB ekonomisinin canlandırılması için Yeni Nesil AB adıyla 750 milyar Euro'luk bir kurtarma planı hazırladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından açıklanan ve AB'nin 2021-2027 bütçe dönemi içinde uygulanması önerilen planın AB Konseyi tarafından kabul edilmesi gerekiyor. Ekonomik kurtarma planının açıklanmasına yönelik AB Komisyonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Bu cevabımız, bugün karşı karşıya olduğumuz krizi hedef alıyor. Bu cevap hepimiz için birliği güçlendirecek ortak bir geleceğe yöneliktir. Mevcut kriz bir fırsat da sunmaktadır. Doğaya saygılı ve dijitalleşme içeren bir dönüşüme ne kadar önem verdiğimiz biliniyor. Bu dönüşümün iklim bakımından nötr bir ekonomiye gidişi sağlaması gerekiyor. İşte Yeni Nesil AB planı tam da bu dönüşümü sağlayacak finansmanı sunacak" dedi.



"Yeni plan dayanışmayı güçlendirecek"



AB bütçesinden sorumlu Komiser Johannes Hahn kurtarma paketi konusuna yönelik, "Ortak bütçemiz, Avrupa'nın toparlanma planının merkezindedir. Yeni Nesil AB'nin ek ateş gücü ve güçlendirilmiş çok yıllı finansal çerçeve bize üye devletleri ve ekonomiyi destekleme konusunda dayanışma gücü verecektir. Avrupa birlikte daha rekabetçi, esnek ve egemen olacak" ifadelerini kullandı.



Kurumlar arası ilişkiler ve öngörüden sorumlu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic ise kurtarma paketine dair, "İyileşme güçlü bir politika yönelimi gerektirecek. Yeni ve gerçeği yansıtan adapte edilmiş bir çalışma programı, tüm eylemlerimizi krizin üstesinden gelmeye, ekonomimizi hızlandırmaya ve Avrupa Birliği'ni sağlam, sürdürülebilir ve adil bir kurtarma yoluna odaklamaya taşıyacağımızı gösteriyor. Bu plan daha güçlü bir şekilde toparlanmamıza yardımcı olacak" diye konuştu.



Avrupa Parlamentosu'ndan plana destek



AB Komisyonu tarafından açıklanan yeni kurtarma planına bir değerlendirme de Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) geldi. AP Başkanı David Sassoli konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenleyerek plandan memnun olduğunu açıkladı. Sassoli, "Avrupa 21. yüzyılda dayanışmayı yeniden keşfediyor. Ortak bir girişimle ülkelerimizin ekonomileri ve çalışma hayatına destek olmak için ve bu acil durumdan çıkış için AB Komisyonu'nun çabası etkileyici ve büyük bir kaynak olacak" ifadelerini kullandı.



"Yeni Nesil AB" planı adlı ek finansman, AB programları aracılığıyla kanalize edilmesi ve gelecekteki AB bütçeleri boyunca 2028'den önce ve 2058'den sonra olmamak kaydıyla uzun bir süre boyunca geri ödenmesi öngörülüyor. Ayrıca AB Komisyonu, en acil ihtiyaçlara cevap vermek için gereken fonları mümkün olan en kısa sürede sağlamak üzere 2020 yılında mevcut çok yıllı mali çerçeve olan 2014-2020'de değişiklik yaparak 11.5 milyar Euro'luk ek finansmanı mevcut bütçeden sağlamayı hedefliyor. - BRÜKSEL