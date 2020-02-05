AB Komisyonu, yeni üyelerin katılımıyla ilgili daha katı bir süreç belirlenmesini tavsiye etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya AB Komisyonu, yeni üyelerin katılımıyla ilgili daha katı bir süreç belirlenmesini tavsiye etti - Son Dakika Dünya

AB Komisyonu, yeni üyelerin katılımıyla ilgili daha katı bir süreç belirlenmesini tavsiye etti

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni üyelerin katılımıyla ilgili daha katı ve tersine çevrilebilir bir süreç belirlenmesini tavsiye etti. Konuyla ilgili basına sızan raporda, ciddi sorunlarla karşılaşıldığında bazı alanlarda müzakerelerin askıya alınabilmesi istendi.

AB Komisyonu, yeni üyelerin katılımıyla ilgili daha katı bir süreç belirlenmesini tavsiye etti, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun, yeni üyelerin katılımıyla ilgili daha katı ve tersine çevrilebilir bir süreç belirlenmesini tavsiye ettiği öğrenildi.


AB'nin genişleme süreciyle ilgili hazırladığı ve basına sızan raporda, ciddi sorunlarla karşılaşıldığında bazı alanlarda müzakerelerin askıya alınabilmesi istendi.

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Avrupa Birliği, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:09 
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