AB Komisyonu, zorunlu olarak elektrik tüketiminin yüzde 10 azaltılmasını, yoğun saatlerde ise tüketimin yüzde 5 düşürülmesini teklif etti
Kaynak: AA
Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika
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