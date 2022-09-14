AB Komisyonu, zorunlu olarak elektrik tüketiminin yüzde 10 azaltılmasını, yoğun saatlerde ise tüketimin yüzde 5 düşürülmesini teklif etti

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika

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