Son Dakika Haberleri: AB Komisyonunda Türkiye tartışması: Kayyum atamaları yerel demokrasiye zarar verdi
Son Dakika Dünya Haber

AB Komisyonunda Türkiye tartışması: Kayyum atamaları yerel demokrasiye zarar verdi

33 dakika önce

Avrupa Parlamentosu (AP) genel kurul oturumunda, Türkiye’de görevden alınan ve yerlerine kayyum atanan belediye başkanlarının durumu ve insan hakları alanında yaşanan son gelişmeler tartışıldı.

AB Komisyonunda Türkiye tartışması: Kayyum atamaları yerel demokrasiye zarar verdi, System.String[]

Avrupa Parlamentosu (AP) genel kurul oturumunda, Türkiye'de görevden alınan ve yerlerine kayyum atanan belediye başkanlarının durumu ve insan hakları alanında yaşanan son gelişmeler tartışıldı.


AP genel kurul oturumundaki tartışmada söz alan parlamenterlerin hemen hemen tamamı, kayyum atamalarını sert bir şekilde eleştiren konuşmalar yaparken, başta Selahattin Demirtaş olmak üzere Türkiye'de çok sayıda siyasetçi, gazeteci, akademisyen ve sivil toplum örgütü temsilcisinin cezaevinde olmasına tepki gösterdi.

Euronews.com'da Görüntüle

Türkiye, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk yetkiliden "ABD yaptırımı" açıklaması: Yürürlüğe sokulmayacak
Pentagon yetkilisi, PKK'nın uzantısı olan SDG'ye silah ve araç vermeye devam ettiklerini söyledi Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'te verdiği talimatla yanına gelen vatandaşın hayalini gerçekleştirdi Hasan Kartal'dan Vedat Muriqi açıklaması: Transferden yüzde 15 pay alacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 13:18:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB Komisyonunda Türkiye tartışması: Kayyum atamaları yerel demokrasiye zarar verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]