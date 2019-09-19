AB Komisyonunda Türkiye tartışması: Kayyum atamaları yerel demokrasiye zarar verdi
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Avrupa Parlamentosu (AP) genel kurul oturumunda, Türkiye’de görevden alınan ve yerlerine kayyum atanan belediye başkanlarının durumu ve insan hakları alanında yaşanan son gelişmeler tartışıldı.
Avrupa Parlamentosu (AP) genel kurul oturumunda, Türkiye'de görevden alınan ve yerlerine kayyum atanan belediye başkanlarının durumu ve insan hakları alanında yaşanan son gelişmeler tartışıldı.
AP genel kurul oturumundaki tartışmada söz alan parlamenterlerin hemen hemen tamamı, kayyum atamalarını sert bir şekilde eleştiren konuşmalar yaparken, başta Selahattin Demirtaş olmak üzere Türkiye'de çok sayıda siyasetçi, gazeteci, akademisyen ve sivil toplum örgütü temsilcisinin cezaevinde olmasına tepki gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:45
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