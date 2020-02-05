AB Komisyonundan Batı Balkanlar'a yeni üyelik perspektifi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB Komisyonundan Batı Balkanlar'a yeni üyelik perspektifi - Son Dakika

AB Komisyonundan Batı Balkanlar'a yeni üyelik perspektifi

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Batı Balkanlar'a yönelik üyelik müzakerelerinin başlatılması için uygulanacak yöntemleri açıkladı.

AB Komisyonundan Batı Balkanlar'a yeni üyelik perspektifi, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Batı Balkanlar'a yönelik üyelik müzakerelerinin başlatılması için uygulanacak yöntemleri açıkladı.

Komisyonun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, düzenlediği basın toplantısında, Balkan ülkeleri için uygulanacak üyelik perspektifini, "jeostratejik bir yatırım" olarak nitelendirdi.

Varhelyi, "AB'nin bu bölgede genişlemesinin" Komisyonun öncelikli konularından biri olduğuna dikkati çekerek "Üç yol takip edeceğiz. İlk olarak, bugün, üyelik sürecinin hızlandırılması için somut adımlar öneriyoruz. Süreci hızlandırıp geliştirirken hedef tam üyelik olacak." dedi.

Takip edecekleri ikinci ve üçüncü yolu anlatan Varhelyi, "Komisyon, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile üyelik müzakerelerinin başlatılması tavsiyesinin güçlü biçimde arkasında durmaktadır. Yakında, bu iki ülkenin ilerlemesine ilişkin bir güncelleme yayımlayacağız. Üçüncü olarak ise Zagreb'de mayısta düzenlenecek AB-Batı Balkanlar Zirvesi'ne hazırlık kapsamında Komisyon, bölgenin ekonomik kalkınması ve yatırım planını açıklayacak." şeklinde konuştu.

Varhelyi, Batı Balkan ülkeleri için üyelik müzakerelerinin daha güvenilir, daha güçlü siyasi ilişki, daha dinamik ve öngörülebilir bir süreç sac ayakları üzerine inşa edileceğini belirtti.

Müzakerelerin bazı alanlarda askıya alınabileceğini de söyleyen Varhelyi, "Daha ciddi durumlarda ise tamamen sonlandırılabilir ya da kapatılmış başlıklar yeniden açılabilir." diye konuştu.

Bundan sonraki süreçte, Komisyonun önerisinin üye devletler tarafından da onaylanması gerekiyor. Komisyon, 6-7 Mayıs'ta Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenecek Batı Balkanlar zirvesinden önce Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile üyelik müzakerelerini başlatmak istiyor. Fransa, Hollanda ve Danimarka gibi üyeler ise müzakerelerin daha zor koşullara bağlanmasından yana.

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:00 Kaynak: AA
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