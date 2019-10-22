Son Dakika Haberleri: AB Komisyonundan Hırvatistan'a Schengen onayı
Son Dakika Güncel AB Komisyonundan Hırvatistan'a Schengen onayı

AB Komisyonundan Hırvatistan'a Schengen onayı

58 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Hırvatistan'ın Schengen bölgesine katılmak için gerekli koşulları yerine getirdiğini açıkladı.

AB Komisyonundan Hırvatistan'a Schengen onayı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Hırvatistan'ın Schengen bölgesine katılmak için gerekli koşulları yerine getirdiğini açıkladı.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Hırvatistan'ın Schengen bölgesine katılması için 2016'da başlatılan süreç kapsamında Zagreb yönetiminin "Schengen kural ve standartlarını tam olarak yerine getirdiği" ifade edildi.

Açıklamada, Hırvatistan'ın özellikle dış sınırların kontrolü bağlamında tüm Schengen kurallarını yerine getirmeye devam etmesi gerektiğinin altı çizildi.

"Schengen bölgesini güçlendirmeliyiz"

Açıklamada ifadelerine yer verilen AB Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker, "Schengen bölgesine entegre olmak için kararlı bir şekilde gerekli koşulları yerine getiren Hırvatistan'ı tebrik ediyorum. Schengen bölgesini güçlendirmek ortak hedefimiz olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos da Schengen bölgesinin Avrupa entegrasyonunun en önemli başarılarından biri olduğunu belirterek, "Hırvatistan gerekli koşulları yerine getirmiştir. Bunu not etmemiz gerekir." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, AB Komisyonu, AB Konseyine mevcut durumu değerlendirmesi için çağrıda bulundu.

Hırvatistan 2013'te AB üyesi olmuştu.

Schengen bölgesi, 26 Avrupa ülkesinden oluşuyor. 60'tan fazla ülke vatandaşı Schengen bölgesi ülkelerine vizesiz seyahat edebilirken 100'ün üzerinde ülke vatandaşlarından ise vize talep ediliyor.

Avrupa Birliği, Hırvatistan, Avrupa, Zagreb, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 05:18 Kaynak: AA
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