Üye Girişi
AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Lenarcic Hatay'da konuştu - Son Dakika

AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Lenarcic Hatay'da konuştu

08.07.2021 11:44

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, Suriye'deki krizin aşılması için insani yardımları sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, Suriye'deki krizin aşılması için insani yardımları sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Lenarcic, beraberinde AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Birleşmiş Milletler (BM) Yardım Yükleme Merkezini ziyaret etti.

Merkezin çalışmalarını inceleyen Lenarcic, BM Suriye Krizi Bölgesel İnsani Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts'tan bilgi aldı.

Lenarcic, bilgilendirme sırasındaki konuşmasında, merkezde önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, "Gerçekten burada sürdürülen faaliyet inanılmaz derecede insani öneme sahip olan, çok gerekli bir faaliyet. Bildiğiniz gibi Avrupa Birliği, üye devletlerle birlikte dünyanın en önemli insani yardım sağlayan donörlerinden birini oluşturuyor. Bu bölgede, Suriye'deki insani krizin aşılması ve oradaki insanları desteklemek açısından insani yardımları sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Ziyaretiyle, desteklerini bir kez daha göstermek istediğini aktaran Lenarcic şunları kaydetti:

"Burada sürdürülen insani yardım faaliyeti, sınırın hemen ötesinde tamamen bu insani yardıma dayalı bir biçimde yaşamlarını sürdüren milyonlarca kişiyi desteklemeye devam ediyor. Burada bulunmamın iki sebebi var. Öncelikli olarak birincisi burada operasyonu yerinde görebilmek ve inceleyebilmek, bununla ilgili desteğimizi yerinde bir kez daha ifade edebilmek. Bu aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararıyla sürdürülen bir operasyon. İki gün içerisinde bununla ilgili yetkilendirme aslında sona erecek. Bu yetkilendirmenin devam etmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez de burada ifade etmek istediğim için bu ziyareti gerçekleştirdim."

AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Lenarcic Hatay'da konuştu
AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Lenarcic Hatay'da konuştu
AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Lenarcic Hatay'da konuştu
AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Lenarcic Hatay'da konuştu

Avrupa Birliği, Türkiye, Suriye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Lenarcic Hatay'da konuştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Adnan Oktar'ın mal varlığı satışa çıktı! Mobilya ve bilgisayarları ilgi gördü, kıyafetlere teklif bile verilmedi 17:50 Adnan Oktar'ın mal varlığı satışa çıktı! Mobilya ve bilgisayarları ilgi gördü, kıyafetlere teklif bile verilmedi 70 bin TL dolandırdıkları kadını ertesi gün yine dolandırmak isteyince yakalandılar 17:25 70 bin TL dolandırdıkları kadını ertesi gün yine dolandırmak isteyince yakalandılar Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi 16:52 Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi
Cenaze görüntüleri yürek parçaladı! Cinnet geçiren anneannenin kıydığı 3 cana böyle veda ettiler 16:39 Cenaze görüntüleri yürek parçaladı! Cinnet geçiren anneannenin kıydığı 3 cana böyle veda ettiler Öldürülen emlakçının katil zanlısının üvey oğlu olduğu ortaya çıktı 16:01 Öldürülen emlakçının katil zanlısının üvey oğlu olduğu ortaya çıktı Son dakika: Kamu işçileri için zam teklifi sunuldu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi 15:24 Son dakika: Kamu işçileri için zam teklifi sunuldu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi
BBP'li yöneticiye ters kelepçe takan 2 polis görevden uzaklaştırıldı 14:35 BBP'li yöneticiye ters kelepçe takan 2 polis görevden uzaklaştırıldı Dükkanlarda kapanların tükendiği Avustralya'da dev farelerin istilası ile mücadele sürüyor 13:37 Dükkanlarda kapanların tükendiği Avustralya'da dev farelerin istilası ile mücadele sürüyor

Son Dakika Haberleri
17:55 Tokyo Olimpiyatları seyircisiz olacak! Önlem delta varyantı nedeniyle alındı
17:52 Nusret, dünyaca ünlü futbolcuları misafir etti! Mbappe'yi öptüğü anlar gündem oldu
17:50 Adnan Oktar'ın mal varlığı satışa çıktı! Mobilya ve bilgisayarları ilgi gördü, kıyafetlere teklif bile verilmedi
17:49 Yeğeninin ve ablasının kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar
17:02 Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü
16:58 24 yaşındaki coğrafya öğretmeninden çirkin istismar! Boş sınıfta öğrencisiyle ilişki yaşadı
16:52 Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi
16:26 Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! Akıllara hemen Stoch ve Krasic geldi
15:58 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar'a, yüzde 100 eğitim ve spor bursu verildi
15:53 Tosuncuk'un Maltepe yerine Edirne Cezaevi'ne konulmasının nedeni güvenlik gerekçesi çıktı
Fatih Terim, Galatasaray'a imzasının 47. yıl dönümünde konuştu: İyi ki Galatasaraylıyım Fatih Terim, Galatasaray'a imzasının 47. yıl dönümünde konuştu: İyi ki Galatasaraylıyım         
17:57
Yeğeninin ve ablasının kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar Yeğeninin ve ablasının kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar         
17:49
Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü         
17:03
Altının kilogramı 506 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 506 bin 500 liraya yükseldi         
16:42
ABD'li turist, fotoğraf çekerken düştüğü kayalıklar arasında sıkıştı ABD'li turist, fotoğraf çekerken düştüğü kayalıklar arasında sıkıştı         
16:36
İnternetten aldığı kusurlu kompresörü geri gönderdi, yerine kavun geldi İnternetten aldığı kusurlu kompresörü geri gönderdi, yerine kavun geldi         
16:01
Sevgilisini boğarak öldüren resim öğretmenine müebbet hapis cezası Sevgilisini boğarak öldüren resim öğretmenine müebbet hapis cezası         
14:45
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, drift görüntüleriyle gündem olan lüks araca Uruguay'ın el koyduğunu anlattı         
13:59
Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu         
13:25
Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu         
13:06
Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti         
12:14
Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı         
11:37
Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi         
11:30
Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar         
11:05
İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi         
10:35
Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek         
09:59
Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2021 18:21:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Lenarcic Hatay'da konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement