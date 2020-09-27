AB Komisyonunun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides karantinada - Son Dakika

AB Komisyonunun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides karantinada
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan biriyle temasta bulunduğu için karantinaya girdi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan biriyle temasta bulunduğu için karantinaya girdi.
Kyriakides, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yakın temas içinde bulunduğu birinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.
Kamu sağlığı protokolleri gereğince kendini karantinaya aldığını ve evden çalıştığını kaydeden Kyriakides, test sonuçlarını beklediğini bildirdi.
Kyriakides, "Hastalık belirtisi göstermiyorum ve iyi hissediyorum." ifadesini kullandı.
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