AB Komisyonunun son Türkiye Raporu açıklandı
1 saat önce
Mevcut AB Komisyonunun son Türkiye Raporu'nda, hukukun üstünlüğü, temel haklar ve kuvvetler ayrılığı gibi konularda yoğun eleştirilere yer verilirken, Türkiye'nin göç politikaları övüldü.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:28
Mevcut AB
Komisyonunun son Türkiye
Raporu'nda, hukukun üstünlüğü, temel haklar ve kuvvetler ayrılığı gibi konularda yoğun eleştirilere yer verilirken, Türkiye'nin göç politikaları övüldü.
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