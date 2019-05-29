Son Dakika Haberleri: AB Komisyonunun son Türkiye Raporu açıklandı
Son Dakika Ekonomi Haber

AB Komisyonunun son Türkiye Raporu açıklandı

1 saat önce

Mevcut AB Komisyonunun son Türkiye Raporu'nda, hukukun üstünlüğü, temel haklar ve kuvvetler ayrılığı gibi konularda yoğun eleştirilere yer verilirken, Türkiye'nin göç politikaları övüldü.

AB Komisyonunun son Türkiye Raporu açıklandı, System.String[]
Mevcut AB Komisyonunun son Türkiye Raporu'nda, hukukun üstünlüğü, temel haklar ve kuvvetler ayrılığı gibi konularda yoğun eleştirilere yer verilirken, Türkiye'nin göç politikaları övüldü.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:28 
Türkiye, Avrupa Birliği, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz, yeni parti kuruyor Türkiye'den AB raporuna sert tepki: Kabul edilemez Kremlin Sözcüsü Peskov: S-400'lerin teslimatı takvim doğrultusunda ilerliyor Türkiye'nin elektriğini güneşten sağlayacak ilk arıtma tesisinde sona gelindi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 17:06:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB Komisyonunun son Türkiye Raporu açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]