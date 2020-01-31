AB Konsey binasından İngiltere bayrağı indirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB Konsey binasından İngiltere bayrağı indirildi - Son Dakika

AB Konsey binasından İngiltere bayrağı indirildi

6 saat önce

İngiltere 47 yıldır üye olduğu Avrupa Birliği'nden ayrılışı nedeniyle Brüksel'de AB Konseyi binasında asılı olan ingiliz bayrağı indirildi.

İngiltere 47 yıldır üye olduğu Avrupa Birliği'nden ayrılışı nedeniyle Brüksel'de AB Konseyi binasında asılı olan ingiliz bayrağı indirildi.

AB Konsey binasından İngiltere bayrağı indirildi

Avrupa Birliği, İngiltere, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:47 Kaynak: AA
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