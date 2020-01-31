Son Dakika › Güncel › AB Konsey binasından İngiltere bayrağı indirildi - Son Dakika
AB Konsey binasından İngiltere bayrağı indirildi
6 saat önce
İngiltere 47 yıldır üye olduğu Avrupa Birliği'nden ayrılışı nedeniyle Brüksel'de AB Konseyi binasında asılı olan ingiliz bayrağı indirildi. Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:47 Kaynak: AA
Son Dakika İngiltere'de iki kişide koronavirüs tespit edildi İngiliz bayrakları, Brüksel'deki AB kurumlarından indirildi ABD, koronavirüs tehdidi nedeniyle "acil durum" ilan etti Son dakika: Musul'da ABD askerlerinin kaldığı üsse füzeli saldırı