Üye Girişi
AB Konseyi, AB Dijital Covid-19 Sertifikasını kabul etti - Son Dakika

AB Konseyi, AB Dijital Covid-19 Sertifikasını kabul etti

11.06.2021 15:47
AB Konseyi, AB Dijital Covid-19 Sertifikasını kabul etti, System.String[]

AB Konseyi, üye ülkelerin AB Dijital Covid Sertifikasına ilişkin düzenlemeleri kabul etti.

AB Konseyi, üye ülkelerin AB Dijital Covid Sertifikasına ilişkin düzenlemeleri kabul etti.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, AB dijital Covid sertifikasına ilişkin düzenlemeleri kabul ettiğini duyurarak imzaların 14 Haziran Pazartesi günü atılacağını bildirdi. Sertifikanın 12 aylık bir süre için 1 Temmuz 2021'dan itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

Avrupa Birliği tarafından geliştirilen, yaz tatili yaklaşırken seyahati kolaylaştırmayı ve turizm sektörünü yeniden canlandırmayı hedefleyen AB Covid-19 dijital sertifikası kişinin Covid-19 bulaşma riski taşımadığını kanıtlamayı amaçlıyor. Ücretsiz olacak QR kodlu dijital veya kağıt şeklinde olması planlanan aşı pasaportunda kişilerin Covid-19'a karşı aşı olduğu, PCR veya hızlı antijen test sonucunu veya hastalığı tedavi ettiğine dair bilgiler yer alacak.

(İHA)

AB Konseyi, AB Dijital Covid-19 Sertifikasını kabul etti

Avrupa Birliği, Koronavirüs, AB Konseyi, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AB Konseyi, AB Dijital Covid-19 Sertifikasını kabul etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor 16:00 Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor Çekyata giren yılan ev halkına korku dolu anlar yaşattı! Komşu elleriyle yakaladı 15:59 Çekyata giren yılan ev halkına korku dolu anlar yaşattı! Komşu elleriyle yakaladı Son Dakika! Bakan Koca: Kargo çalışanları ile kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz, artık iyice hızlandık 15:46 Son Dakika! Bakan Koca: Kargo çalışanları ile kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz, artık iyice hızlandık
Kız kaçırma kavgasında kan döküldü! Amca mezara, yeğeni hapse girdi 15:29 Kız kaçırma kavgasında kan döküldü! Amca mezara, yeğeni hapse girdi Türkiye'de 7'nci kez insan yüzlü örümcek ortaya çıktı 14:52 Türkiye'de 7'nci kez insan yüzlü örümcek ortaya çıktı Buse Varol deniz sezonunu açtı! Peş peşe mayolu pozlarla göz doldurdu 14:44 Buse Varol deniz sezonunu açtı! Peş peşe mayolu pozlarla göz doldurdu
Beşiktaş ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal geliyor 14:36 Beşiktaş ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal geliyor Mahalleli linç ediyordu polis kurtardı! Çatıya çıkıp sağa sola ateş açan kişi ortalığı karıştırdı 14:15 Mahalleli linç ediyordu polis kurtardı! Çatıya çıkıp sağa sola ateş açan kişi ortalığı karıştırdı

Son Dakika Haberleri
16:04 Beşiktaş'tan iddialara yanıt geldi: Okan Buruk'la görüşmedik
15:59 Defne Samyeli'nin kızı yine olay oldu! 17 yaşındaki Derin Talu, mini elbiseli pozlarını paylaştı
15:59 Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor
15:58 Çekyata giren yılan ev halkına korku dolu anlar yaşattı! Komşu elleriyle yakaladı
15:45 Son Dakika! Bakan Koca: Kargo çalışanları ile kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz, artık iyice hızlandık
15:37 "Süper kahraman" misyonunu anlatmaya çalıştı, pirzolaya doyamayan vatandaşın cevabı kırdı geçirdi
15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a duygusal mesaj: Allah yardımcınız olsun evlatlarım
15:10 Türkiye'den iki futbolcu EURO 2020'de izlenmesi gereken 20 genç listesinde yer aldı
14:44 Buse Varol deniz sezonunu açtı! Peş peşe mayolu pozlarla göz doldurdu
14:35 Beşiktaş ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal geliyor
Beşiktaş'tan iddialara yanıt geldi: Okan Buruk'la görüşmedik Beşiktaş'tan iddialara yanıt geldi: Okan Buruk'la görüşmedik         
16:05
Defne Samyeli'nin kızı yine olay oldu! 17 yaşındaki Derin Talu, mini elbiseli pozlarını paylaştı Defne Samyeli'nin kızı yine olay oldu! 17 yaşındaki Derin Talu, mini elbiseli pozlarını paylaştı         
16:00
İBB İBB "Halk Bakkal" projesine start verdi! Sosyal kartlar bakkallarda da kullanılabilecek         
15:49
"Süper kahraman" misyonunu anlatmaya çalıştı, pirzolaya doyamayan vatandaşın cevabı kırdı geçirdi         
15:37
Aynı odada kaldığı erkek arkadaşının serbest kalmasına acılı baba isyan etti! Genç hemşirenin sır ölümü Aynı odada kaldığı erkek arkadaşının serbest kalmasına acılı baba isyan etti! Genç hemşirenin sır ölümü         
15:00
Gizli kamera yerleştiren sapığa 6 yıl hapis! Kadın çalışanlarını ve müşterilerini izliyormuş Gizli kamera yerleştiren sapığa 6 yıl hapis! Kadın çalışanlarını ve müşterilerini izliyormuş         
14:52
2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı! 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı!         
14:39
Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı         
14:21
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Çiçek: Siyasetçilerin araçlarına para konulduğu iddiasını görmezden gelebilir misiniz? Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Çiçek: Siyasetçilerin araçlarına para konulduğu iddiasını görmezden gelebilir misiniz?         
13:38
Miras kalan tarla kabus getirdi! Köy halkını yasa boğan kazada 4 kişi öldü Miras kalan tarla kabus getirdi! Köy halkını yasa boğan kazada 4 kişi öldü         
13:27
35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü 35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü         
13:25
Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı         
13:24
Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı         
11:25
Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı         
11:18
Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek         
09:41
Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş         
07:45
Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti         
21:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2021 16:08:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AB Konseyi, AB Dijital Covid-19 Sertifikasını kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement