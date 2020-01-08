AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 11 Ocak Cumartesi günü Türkiye'yi ziyaret edecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 11 Ocak Cumartesi günü Türkiye'yi ziyaret edecek - Son Dakika

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 11 Ocak Cumartesi günü Türkiye'yi ziyaret edecek

6 saat önce

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 11 Ocak Cumartesi günü Türkiye'yi ziyaret edecek.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 11 Ocak Cumartesi günü Türkiye'yi ziyaret edecek, System.String[]

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 11 Ocak Cumartesi günü Türkiye'yi ziyaret edecek

Charles Michel, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:08 Kaynak: AA
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