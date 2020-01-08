AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 11 Ocak Cumartesi günü Türkiye'yi ziyaret edecek - Son Dakika

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AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 11 Ocak Cumartesi günü Türkiye'yi ziyaret edecek
6 saat önce
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 11 Ocak Cumartesi günü Türkiye'yi ziyaret edecek. Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:08 Kaynak: AA
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