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AB Konseyi Başkanı Charles Michel: "AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 18...
6 saat önce
AB Konseyi Başkanı Charles Michel: "AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 18 Mart Mutabakatına ilişkin çalışma yürütecekler"
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:42 Kaynak: AA
AB Konseyi Başkanı Charles Michel: "AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 18 Mart Mutabakatına ilişkin çalışma yürütecekler"
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