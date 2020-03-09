AB Konseyi Başkanı Charles Michel: "AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 18... - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB Konseyi Başkanı Charles Michel: 'AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 18... - Son Dakika

AB Konseyi Başkanı Charles Michel: "AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 18...

6 saat önce

AB Konseyi Başkanı Charles Michel: "AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 18 Mart Mutabakatına ilişkin çalışma yürütecekler"

AB Konseyi Başkanı Charles Michel:

AB Konseyi Başkanı Charles Michel: "AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 18 Mart Mutabakatına ilişkin çalışma yürütecekler"

Mevlüt Çavuşoğlu, Charles Michel, Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:42 Kaynak: AA
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