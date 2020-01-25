AB Konseyi Başkanı Charles Michel'den Türkiye'ye destek mesajı - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Konseyi başkanı Charles Michel ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, sosyal medya hesaplarından Türkiye'ye taziye ve destek mesajı yayınladı.



Avrupa Birliği (AB) Konseyi başkanı Charles Michel ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Elazığ'da meydana gelen 6,8 şiddetindeki ölümcül depremin ardından sosyal medya hesaplarından Türkiye'ye taziyede bulundu. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "En samimi duygularımız, Türkiye'de yaşanan depremin mağdurları, aileleri ve yaralananlarla birlikte" dedi.



AB'nin Türkiye'ye destek vermeye hazır olduğunu hatırlatan Charles Michel, mesajını, "Destek vermeye hazırız" ifadeleriyle tamamladı.



AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell de yaptığı paylaşımla Türkiye'ye taziyede bulundu. Borrel, "Düşüncelerimiz Türkiye halkının, Elazığ'ı vuran yıkıcı depremin kurbanlarının aileleri, yaralanan veya etkilenen herkesledir. Durumu yakından takip ediyoruz. Türkiye halkı ile tam bir dayanışma içindeyiz" ifadelerini kullandı.



Belçika Dışişleri Bakanı Philippe Goffin, Twitter hesabından yaptığı duygu dolu paylaşımında Türkiye'de yaşanan deprem nedeniyle üzüntüsünü dile getirirken, "Yıkıcı bir deprem Türkiye'nin doğusundaki Elazığ şehrini vurdu, birçok can aldı ve çok daha fazla can da yaralandı. Kalbi duygularım deprem mağdurları ve aileleriyle beraber. Belçika bu korkunç felaketin üstesinden gelmek için Türkiye'nin yanındadır" açıklamasında bulundu.



Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği ise resmi sosyal medya hesabından Belçika Dışişleri Philippe Goffin'in mesajını paylaşarak Goffin'e teşekkür etti. - BRÜKSEL