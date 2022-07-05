AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Kuzey Makedonya'da (2)

? Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Kuzey Makedonya'yı ziyaret etti.

Michel, başkent Üsküp'teki temasları kapsamında Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski ile görüştü. Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği (AB) ile üyelik müzakerelerine başlamasına olanak sağlayacak Avrupa önerisinin görüşüldüğü hükümet oturumuna katılan ikili, ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

AB Konseyi Başkanı Michel, Kuzey Makedonya ve AB için kritik bir dönemde Üsküp'ü ziyaret ettiğini ifade etti.

Batı Balkanların AB'nin bir parçası olmasıyla herkesin geleceğinin daha güvenli ve müreffeh olacağını dile getiren Michel, "AB Konseyi geçen hafta revize edilmiş uzlaşmacı bir çözüm önerdi ve şahsen bunun ana endişelerinizi gideren dengeli bir çözüm olduğuna kesinlikle inanıyorum." diye konuştu.

Michel, Kuzey Makedonya'nın AB üyesi olma yönündeki arzusunu dile getirerek, bu sürecin hızlandırılmasını amaçladığını belirtti.

Kuzey Makedonya'nın geleceği için karar verdiğini söyleyen Michel, Kuzey Makedonya'nın AB'ye ait olduğunu vurguladı.

Michel, "Siz evet derseniz, (Kuzey Makedonya ve AB arasındaki) ilk hükümetler arası konferans önümüzdeki birkaç gün içerisinde düzenlenecek, Mart 2020 kararı uygulanacak ve bunu bir sonraki adımlar hemen takip edecek. En önemlisi tarama süreci başlatılacaktır. Sadece güncellenmiş açıklayıcı tarama değil, ikili tarama da başlatılacak." dedi.

Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski de bu revize edilmiş Fransız önerisinin, tüm AB üye ülkeleri tarafından onaylanmasının ardından Avrupa önerisine dönüştüğünü ve Kuzey Makedonya Hükümeti'nin notlarını da içerdiğini ifade etti.

Bu öneriyi "uygun" olarak niteleyen Kovaçevski, bu Avrupa önerisiyle Makedon dilinin açıkça ve kesin olarak kabul edildiğini ve bu önerinin ikili tarihi meseleleri, müzakere çerçevesi dışında tuttuğunu söyledi.

Kovaçevski, "Öneriyi kabul etme yönündeki kararımızı verdikten hemen sonra Avrupa Birliği ile müzakerelere başlayabileceğiz. Bu sebeplerden dolayı daha fazla beklememize gerek yok. Mantıklı, akıllıca ve sorumlu bir şekilde düşünerek ülkenin ilerlemesi için bu tarihi şanstan istifade edelim." şeklinde konuştu.

Birkaç gündür hükümet binası önünde devam eden protestolara da değinen Kovaçevski, bu protestoların, Kuzey Makedonya'nın NATO ve AB üyeliğine açık şekilde karşı olan siyasi partiler tarafından organize edildiğini kaydetti.

Kuzey Makedonya'nın demokratik bir ülke olduğunu ve vatandaşların protesto etme hakkının bulunduğunu belirten Kovaçevski, protestoların barışçıl düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Kovaçevski, NATO üyesi ve AB'ye üyelik için aday olan bir ülkede barışçıl olmayan gösterilerin tekrarlanmaması gerektiğinin atlını çizdi.

Michel, Üsküp ziyareti kapsamında Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ve Meclis Başkanı Talat Caferi ile de görüştü.

Avrupa kurumları 2020 yılı Mart ayında, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile üyelik müzakerelerinin başlatılması yönünde karar aldı. Ancak Bulgaristan, Kuzey Makedonya ile olan tarihi meseleler nedeniyle bu süreci veto etmişti.