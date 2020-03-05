AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Putin ile telefonda görüştü: İdlib'de kalıcı ateşkes sağlanmalı

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel sosyal medyadan yayımladığı bir mesajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptığını, "Suriye'deki savaşın sona ermesi için İdlib'de acil kalıcı ateşkese ve siyasi çözüme ihtiyaç duyulduğunu" ifade ettiğini duyurdu.



Charles Michel, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile dün Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile göçmen krizini ele aldı ancak yapılan görüşmelerden somut sonuç elde edilemedi.