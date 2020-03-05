AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Putin ile telefonda görüştü: İdlib'de kalıcı ateşkes sağlanmalı - Son Dakika
Son Dakika Dünya AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Putin ile telefonda görüştü: İdlib'de kalıcı ateşkes sağlanmalı - Son Dakika Dünya

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Putin ile telefonda görüştü: İdlib'de kalıcı ateşkes sağlanmalı

6 saat önce

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel sosyal medyadan yayımladığı bir mesajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptığını, "Suriye'deki savaşın sona ermesi için İdlib'de acil kalıcı ateşkese ve siyasi çözüme ihtiyaç duyulduğunu" ifade ettiğini duyurdu.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Putin ile telefonda görüştü: İdlib'de kalıcı ateşkes sağlanmalı, System.String[]

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel sosyal medyadan yayımladığı bir mesajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptığını, " Suriye'deki savaşın sona ermesi için İdlib'de acil kalıcı ateşkese ve siyasi çözüme ihtiyaç duyulduğunu" ifade ettiğini duyurdu. Charles Michel, önceliğimiz "insani yardım" ifadelerini kullandı.


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Charles Michel, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile dün Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile göçmen krizini ele aldı ancak yapılan görüşmelerden somut sonuç elde edilemedi.

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Vladimir Putin, Charles Michel, Avrupa Birliği, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:56 
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