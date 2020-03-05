AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Putin ile telefonda görüştü: İdlib'de kalıcı ateşkes sağlanmalı

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel sosyal medyadan yayımladığı bir mesajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptığını, " Suriye'deki savaşın sona ermesi için İdlib'de acil kalıcı ateşkese ve siyasi çözüme ihtiyaç duyulduğunu" ifade ettiğini duyurdu. Charles Michel, önceliğimiz "insani yardım" ifadelerini kullandı.
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Charles Michel, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile dün Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile göçmen krizini ele aldı ancak yapılan görüşmelerden somut sonuç elde edilemedi.