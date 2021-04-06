AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Tunus'ta - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in gelişi
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından Kartaca Sarayı'nda karşılanması
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile Kartaca Sarayı'nda bir araya gelmesi TUNUS - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Tunus'ta, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile Kartaca Sarayı'nda bir araya geldi.
Kaynak: AA
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