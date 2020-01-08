AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'ye geliyor

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in, 11 Ocak'ta Türkiye'ye yapacağı ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği bildirildi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'ye geliyor, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in, 11 Ocak'ta Türkiye'ye yapacağı ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği bildirildi.

AB kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Michel'in, İstanbul'da cumartesi öğleden sonra bir araya gelmesinin beklendiğini duyurdu.

Kaynaklar, ikilinin Orta Doğu'daki gelişmeleri ele alacağını belirterek, "Michel, bölgede tansiyonun düşürülmesi için her zaman diyalog çağrısında bulundu. Türkiye, bölgede istikrarın sağlanması için anahtar bir oyuncu. Bu nedenle, Türkiye'ye ziyaret düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:40 Kaynak: AA
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