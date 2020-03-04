AB Konseyi Başkanı Charles Michel Türkiye'ye gelecek - Son Dakika

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AB Konseyi Başkanı Charles Michel Türkiye'ye gelecek
17 dakika önce
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:14 Kaynak: AA
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Michel arasında bugün gerçekleşecek görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin yanı sıra, İdlib özelinde Suriye'deki gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.
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