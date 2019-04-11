AB Konseyi Başkanı Donald Tusk: "Ab Üyesi 27 Ülke Brexit'in Ertelenmesi Konusunda Anlaştı.
10 dakika önce
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk: "AB üyesi 27 ülke Brexit'in ertelenmesi konusunda anlaştı.
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk: "AB üyesi 27 ülke Brexit'in ertelenmesi konusunda anlaştı. Şimdi İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşüp İngiliz hükümetinin onayını alacağım"
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:53 Kaynak: AA
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