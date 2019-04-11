Son Dakika Haberleri: AB Konseyi Başkanı Donald Tusk: "Ab Üyesi 27 Ülke Brexit'in Ertelenmesi Konusunda Anlaştı.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk: "Ab Üyesi 27 Ülke Brexit'in Ertelenmesi Konusunda Anlaştı.

10 dakika önce

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk: "AB üyesi 27 ülke Brexit'in ertelenmesi konusunda anlaştı.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk:
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk: "AB üyesi 27 ülke Brexit'in ertelenmesi konusunda anlaştı. Şimdi İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşüp İngiliz hükümetinin onayını alacağım"
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:53 Kaynak: AA
Donald Tusk, Avrupa Birliği, Güncel
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