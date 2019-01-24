Son Dakika Haberleri: AB Konseyi Başkanı Donald Tusk: "Umarım Tüm Avrupa Venezuela'daki Demokratik Güçlere Destek Verir....

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk: "Umarım Tüm Avrupa Venezuela'daki Demokratik Güçlere Destek Verir....

1 saat önce

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk: "Umarım tüm Avrupa Venezuela'daki demokratik güçlere destek verir. Maduro'nun aksine Ulusal Meclis ve Juan Guaido Venezuela vatandaşlarının verdiği demokratik yetkiye sahip."

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk:
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk: "Umarım tüm Avrupa Venezuela'daki demokratik güçlere destek verir. Maduro'nun aksine Ulusal Meclis ve Juan Guaido Venezuela vatandaşlarının verdiği demokratik yetkiye sahip."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:30 Kaynak: AA

Venezuela, Avrupa, Donald Tusk, Güncel
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