Ab konseyi başkanı ingiltere'nin en kısa sürede brexit'i oylamasını bekliyoruz - Son Dakika
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Ab konseyi başkanı ingiltere'nin en kısa sürede brexit'i oylamasını bekliyoruz

7 saat önce

AB Konseyi Başkanı İngiltere'nin en kısa sürede Brexit'i oylamasını bekliyoruzBelçika, (DHA)- Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, İngiltere parlamentosunun en kısa sürede ayrılık anlaşmasını oylamasını beklediklerini belirtti.

AB Konseyi Başkanı İngiltere'nin en kısa sürede Brexit'i oylamasını bekliyoruz

Belçika, (DHA)- Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, İngiltere parlamentosunun en kısa sürede ayrılık anlaşmasını oylamasını beklediklerini belirtti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşen AB Zirvesi ikinci gününde basına açıklamalarda bulunan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Boris Johnson'ı zaferinden dolayı tebrik ederek İngiltere parlamentosunun en kısa sürede Brexit adıyla bilinen ayrılık anlaşmasını oylamasını beklediklerini belirtti.

Bunun önemli olduğunu vurgulayan Michel, İngiltere ile gelecekte yakın iş birliği içinde hareket etmek istediklerini, fakat AB tek pazarının bütünlüğünün de önemli olduğunu dile getirdi.

Ab konseyi başkanı ingiltere'nin en kısa sürede brexit'i oylamasını bekliyoruz

Avrupa Birliği, Charles Michel, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:47 Kaynak: DHA
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