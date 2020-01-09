AB Konseyi Başkanı Michel: "AB, İran ve Irak'taki olaylara daha yoğun müdahil olmalı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB Konseyi Başkanı Michel: 'AB, İran ve Irak'taki olaylara daha yoğun müdahil olmalı' - Son Dakika

AB Konseyi Başkanı Michel: "AB, İran ve Irak'taki olaylara daha yoğun müdahil olmalı"

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'nin İran ve Irak'taki olaylara daha yoğun müdahil olması gerektiğini ifade etti.

AB Konseyi Başkanı Michel:

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'nin İran ve Irak'taki olaylara daha yoğun müdahil olması gerektiğini ifade etti.

Michel, 1 Ocak'ta AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı devralan Hırvatistan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Başbakan Andrej Plenkovic ile görüştü.

Görüşmenin ardından başkent Zagreb'deki Milli Üniversite Kütüphanesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Michel, Batı Balkan ülkeleri ile AB arasındaki bağların korunması ve gelecekte yaşanabilecek muhtemel sorunların engellenmesi gerektiğini söyledi.

Hırvatistan'ın, bölge ülkelerine kıyasla AB üyeliği konusunda tecrübeli olduğunu kaydeden Michel, başta Arnavutluk ve Kuzey Makedonya olmak üzere, genişleme süreci ile komşu ülkelerin güvenliğinin de büyük önem arz ettiğini belirtti.

Michel, 500 milyon nüfuslu AB'nin, ekonomik bir güç olarak uluslararası sorunlara ve bilhassa İran ve Irak'ta yaşanan olaylara daha yoğun müdahil olması gerektiğini vurgulayarak, "AB'nin o bölgede önemli bir rol üstlenmesi gerektiğine inanıyorum." dedi.

Plenkovic: "Hırvatistan, Bosna Hersek ile sınırına tel örgü çekmek istemedi"

Hırvatistan Başbakanı Plenkovic de AB'nin genişleme sürecine dikkati çekerek, mayıs ayında Zagreb'de gerçekleştirilmesi planlanan zirve öncesinde Arnavutluk ile Kuzey Makedonya'nın katılım müzakerelerine yeşil ışık yakılmasını istediklerini kaydetti.

Fransa'nın, bu ülkelerin katılım müzakerelerine karşı olduğunu anımsatan Plenkovic, ocak ayının sonuna kadar Fransa için daha makul olacak bir katılım metodu geliştirileceğini umduklarını ifade etti.

Hırvatistan'ın AB üyeliği ile uluslararası konumunu ve egemenliğini güçlendirdiğini, ekonomik gelişimini hızlandırdığını aktaran Plenkovic, "Kriterleri yerine getirmeleri şartıyla tüm Güneydoğu Avrupa ülkelerinin aynı yolda ilerlemelerini diliyoruz." dedi.

Ülkesinin yoğun şekilde Schengen bölgesine girmeye hazırlandığını vurgulayan Plenkovic, "Hırvatistan, Bosna Hersek ile sınırına tel örgü çekmek istemedi, zira Bosna Hersek bizim ortak değerlere sahip olduğumuz dost bir ülke. Tel örgü çekip aramıza engel koymak istemememizin bir diğer nedeni de sınırın her iki tarafında da Hırvatların yaşıyor olması." diye konuştu.

Avrupa Birliği, Hırvatistan, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 07:12 Kaynak: AA
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