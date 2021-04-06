AB Konseyi Başkanı Michel, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'le ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'nin 4 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapmasını takdirle karşıladıklarını belirterek bu çerçevede AB desteğinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Türkiye Delegasyonu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ile AB arasında son dönemde yaşanan olumlu gelişmelere değinen Michel, Birlik ile Türkiye arasında ekonomik iş birliği, göç ve halklar arasında bağlantı konularındaki çalışmaların kademeli ve orantısal olarak devam edeceğini belirtti. Michel, Türkiye'nin bu fırsat penceresini değerlendirmesini ümit ettiklerini dile getirdi.

AB Konseyi Başkanı Michel, "AB, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı ve ekonomik iş birliği son derece önemli alanlarda geliştirilecek. AB Konseyi, Komisyonun bu konudaki hazırlık çalışmalarını başlatmasını tavsiye ediyor." dedi.

Bu çerçevede kamu sağlığı, iklim, terörle mücadele ile bölgesel konularda üst düzey diyaloğun sürdürüleceğini söyleyen Michel, halklar arasındaki temas ve hareketliliğin artırılması için destek çalışmalarına devam edileceğini kaydetti.

Michel, göç konusuna ilişkin ise "Türkiye'nin 4 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapmasını takdir ediyoruz ve bu çerçevede AB desteğinin devam etmesi gerektiğini öneriyoruz. Komisyon yakında Türkiye, Ürdün ve Lübnan'daki mültecilerin finansmanı için bir öneri sunacak." ifadesini kullandı.

Hukukun üstünlüğü konusunun AB'nin son derece önemli temellerinden birisi olduğunu vurgulayan Michel, Türkiye'de bu anlamdaki son gelişmelerle ilgili endişeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la paylaştıklarını aktardı.

Michel, görüşmede, özellikle ifade özgürlüğü, siyasi partiler ve medyanın hedefe konması konularının değerlendirildiğini söyleyerek Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin AB'de ciddi endişeleri de beraberinde getirdiğini kaydetti.

" Libya'da yeni bazı fırsatların ortaya çıkmasını ümit ediyoruz"

Görüşmelerde, bölgesel ve dış politika konularının da ele alındığına işaret eden Michel, "Bu noktada farklı görüşler mevcut ancak özellikle Libya'da barış ve istikrar için yeni fırsatlar ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Geçen pazar Libya'ya bir ziyaret gerçekleştirdiklerini hatırlatan Michel, "Biz bu çerçevede bütün yabancı savaşçıların Libya topraklarından ayrılmasıyla ilgili çağrımızı yineliyoruz." dedi.

Michel, AB'nin özellikle iş birliğine ve karşılıklı çıkarlara dayanan bir ilişki kurmaya hazır olduğunu, aynı zamanda Birliğin ve Birliğe üye devletlerin bu konudaki çıkarlarını ve değerlerini korumaya devam edeceklerini de belirtti.

(Bitti)