AB Konseyi Başkanı Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

AB Konseyi Başkanı Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

14.03.2022 15:55
AB Konseyi Başkanı Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ukrayna ve Güney Kafkasya'daki durumu görüştüğünü bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ukrayna ve Güney Kafkasya'daki durumu görüştüğünü bildirdi.

Michel, Aliyev ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında sosyal medyada yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın yanı sıra bölgesel güvenlik ve Rusya-Ukrayna savaşının Güney Kafkaslara etkisini ele aldıklarını belirtti.

Geçen hafta Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile de görüştüğünü hatırlatan Michel, "AB istikrarlı, barış içinde ve müreffeh bir Güney Kafkasya'yı desteklemeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Çekya'dan Ukrayna'ya 29 milyon euroluk ek silah yardımı Son dakika haber | Çekya'dan Ukrayna'ya 29 milyon euroluk ek silah yardımı Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'nda 'yaptırım sessizliği' Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'nda 'yaptırım sessizliği'

Güney Kafkasya, Avrupa Birliği, İlham Aliyev, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB Konseyi Başkanı Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü - Son Dakika


Son Dakika
15:47 Türkiye derbi heyecanında, Fransızların derdi başka! Gözlemcileri Kerem ve Ersin için İstanbul'a geldi!
15:35 Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West ve Pete Davidson'ın mesajları ifşalandı!
15:24 Elon Musk Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e meydan okudu: Seni düelloya davet ediyorum
15:17 Araplar için yapılan şatolar 11 yıldır tamamlanamıyor!
15:14 Hasta adamı trafiğin ortasında iki kere dövdü!
15:14 Cem Yılmaz, Tıp Bayramı'nı kutlarken kullandığı sözlerle kafa karıştırdı: Doktorlar için bir şey söylemeyeceğim
15:02 Bu limuzinin adı Amerikan Rüyası! 30 metreyi aşkın: İçinde yüzme havuzu da var, helikopter pisti de, golf sahası da!
14:59 Savaş nedeniyle ihracatçının elinde 5 milyon çift ayakkabı kaldı! İç piyasaya sürülecek!
14:58 Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam ekranlarda! Alparslan'ın büyük oyunu herkesi ters köşe edecek!
14:56 Katliam! Mariupol'de ölen sivillerin sayısı 2500'e ulaştı, kalanlar açlık ve susuzlukla karşı karşıya
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 16:01:48. #1.12#
SON DAKİKA: AB Konseyi Başkanı Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement