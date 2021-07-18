AB Konseyi Başkanı Michel Azerbaycan'da - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Kafkasya ziyareti kapsamında Ermenistan'ın ardından Azerbaycan'a geldi.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Kafkasya ziyareti kapsamında Ermenistan'daki temaslarını tamamlamasının ardından Azerbaycan'a geldi. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Michel, ziyaret sırasında Avrupa Konseyi ile Azerbaycan arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirecek.
Avrupa Konseyi Başkanı Michael, Azerbaycan temaslarını tamamladıktan sonra 19 Temmuz'da Gürcistan'da düzenlenecek "Avrupa Birliği'ne Entegrasyon' konulu 17'inci Batum Uluslararası Konferansı'na katılmak üzere Bakü'den ayrılacak. - BAKÜ
Kaynak: İHA
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