Üye Girişi
AB Konseyi Başkanı Michel, Batum'da Ukrayna, Moldova ve Gürcistan liderleri ile buluştu - Son Dakika

AB Konseyi Başkanı Michel, Batum'da Ukrayna, Moldova ve Gürcistan liderleri ile buluştu

19.07.2021 21:22

- AB Konseyi Başkanı Michel, Batum'da Ukrayna, Moldova ve Gürcistan liderleri ile buluştu Ukrayna, Moldova ve Gürcistan liderleri, Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen "Gürcistan'ın Avrupa Yolu" konferansında bir araya geldi.

- AB Konseyi Başkanı Michel, Batum'da Ukrayna, Moldova ve Gürcistan liderleri ile buluştu

TİFLİS - Ukrayna, Moldova ve Gürcistan liderleri, Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen "Gürcistan'ın Avrupa Yolu" konferansında bir araya geldi. Konferansa katılan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, "AB, 2,3 milyar euro yardım edecek ve 17 milyar euroyu harekete geçirebilecek. Ayrıca ortaklığımızın güçlenmeye devam edeceğine ve 2030 yılına kadar binlerce kilometre yol döşeyebileceğimize ve demiryolları geliştirebileceğimize inancım tamdır" dedi.

Gürcistan'ın Batum kentinde uluslararası "Gürcistan'ın Avrupa Yolu" konulu konferans düzenlendi. Konferansa Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Moldova Devlet Başkanı Maya Sandu, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve Başbakan İrakli Garibaşvili katıldı. Konferansın açılışında konuşan Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Gürcistan'da böylesi bir etkinliğin düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bizim ve dostlarımız için Avrupa yolu seçiminin başka bir alternatifi yok. Batum Konferansı, bu çabalarda yalnız olmadığımızın, desteklendiğimizin ve güçlendiğimizin bir işaretidir. Tüm bunlar daha fazlasını daha hızlı yapmamız gerektiği anlamına gelir" dedi.

"Avrupa Konseyi Başkanı'nın katılımıyla gerçekleşecek bu format, Avrupa entegrasyonuna yönelik ortak yolumuzda ileriye doğru atılan bir başka adım olacaktır" ifadelerini kullanan Zurabişvili, "Bugün, ortak yükümlülüklerimizin ne kadar ciddi olduğunun bir örneğidir. Bu, Avrupa geçmişinin ve Avrupa geleceğinin kaçınılmaz olduğunun bir örneği ve teyididir. Pandemi kısıtlamalarına rağmen sadece yeniden başlamadık, Batum Uluslararası Konferansı'na devam ediyoruz ve bu etkinliği en üst düzeyde gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

"İlk kez dört liderin katılımıyla böyle bir etkinlik yapılıyor"

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, "İlk kez dört liderin katılımıyla böyle bir etkinlik yapılıyor ve bu yeni bir başlangıç. Hepimiz için bu yeni taahhütlerimiz olduğu anlamına geliyor. Her şeyden önce bu Gürcistan tarafından alınan bir taahhüttür. Gürcistan'ın Avrupa geleceği kaçınılmaz ve tarihimizden ve değerlerimizden ayrılamaz. Bu, bağımsızlık gününden itibaren tüm anayasal hükümlerimizde yer almakta, halkımızın tercihi olarak ilan edilmektedir" dedi.

"Yolsuzluk Moldova'nın da ötesine geçiyor"

Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ise, AB Konseyi Başkanı Michel'e hitap ederek, Avrupa kurumlarının ve AB üye devletlerinin yardımına ihtiyaçları olduğunu aktardı. Sandu, geçmişte Moldova'nın oligarşik sistem tarafından sürüklendiğine dikkat çekerek, ülkesinin özlemlerine ve önceliklerine değindi. "Yolsuzluk Moldova'nın da ötesine geçiyor, bu yüzden yardımınıza ihtiyacımız var" ifadelerini kullanan Sandu, "Avrupa kurumlarının, AB üye devletlerinin yardımına ihtiyacımız var. Çünkü bu küresel ve bölgesel bir olgudur. Doğu Ortaklığı'nın başlangıcını hatırlatmak isterim ve o zamanlar ülkem Moldova'nın Doğu Ortaklığı'nın başarılı bir ülkesi olarak kabul edildiğini hatırlatmak istiyorum. Moldova'nın imzaladığı Ortaklık Anlaşması'na dayanarak hem ülke içinde hem de AB kurumlarında ülkenin gelişeceği ve vatandaşların yararına demokratik sistemlerin oluşturulacağı yönünde büyük umutlar vardı. Ancak ülkede oluşan 'sabun köpüğü'nün hemen ardından bankacılık sisteminde başka krizler yaşandı" dedi.

"Demokrasi ve yolsuzlukla mücadele konusundaki tartışmalar Brüksel'e sadece güzel raporlarla gönderildi"

Sandu, "Ne yazık ki ülke bu krizler, oligarşik sistem ve yolsuzluklar tarafından sürüklendi. Kısa süre sonra ülkem ve Brüksel vatandaşları artık başarılı bir dava olmadığımızı anladılar. Reformlar kağıt üzerinde kaldı, demokrasi ve yolsuzlukla mücadele konusundaki tartışmalar Brüksel'e sadece güzel raporlarla gönderildi" ifadelerini kullandı.

"Moldova, AB'ye entegrasyon yolunda önemli olan temel konulardan yoksundu" diyen Sandu, "Ülke, artık AB ile ortaklık fırsatlarını kullanmamıza izin vermeyen bir girdaba girdi. Moldova ceza ve yaptırım uygulanmadan itibarını kaybetti. Artık güvenilir bir ortak değildik. Yolsuz yargıçlar, yolsuz devlet memurları sistemini temizlememiz gerekiyor, gelecekte bu bizim çabamız. Şimdiye kadar planlar özel finansal çıkarları dikkate alarak çalıştı, bu geçmişte kalmalı. Ülkemde önemli ilerleme kaydedebilmek için işleyen bir hükümetin olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna, Gürcistan ve Moldova AB sisteminde yerimizi bulacağız"

Konferansta konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise, Rusya'nın egemen toprakları işgal ettiğini söyledi. Zelenskiy, "Avrupa entegrasyonu yolunda daha da yakınlaşmak istiyoruz. Ortaklık anlaşmasının uygulanmasına başlandı, vizesiz rejim mevcut. Ortaklık sözleşmesi kapsamındaki yükümlülükler yerine getirilmektedir. Ne yazık ki Rusya Federasyonu egemen toprakları işgal ediyor ve bu açıdan ortada bir yerde buluşmamız ve Avrupa Birliği'nden destek almamız önemli. Başkan Michel'e 24 Haziran'daki konsey toplantısına ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyorum" dedi.

"Brüksel'in verdiği tüm sözleri tutmasının önemli olduğunu gördük" diyen Zelenskiy, "Aynı zamanda, ilgili üç ülkenin sınırlarında sımsıkı durmaları ve yaşadığımız acının farkında olmaları gerektiğini yineliyorum. Bu zirvede AB tarafında bir vizyon olduğunu görmemiz gerekiyor. Avrupa hedeflerimizin peşinden gideceğiz. Birlikte Avrupa entegrasyonuna giden yolu açtığımız için mutluyum ve hedeflerimize ulaşma fırsatımız olacak. Biz, üç ülke Ukrayna, Gürcistan ve Moldova Avrupa Birliği'nde yerimizi bulacağız" ifadelerini kullandı.

"AB, güçlü ve güvenilir bir ortak olmaya devam edecek"

AB Konsey Başkanı Michel ise, "Aralık ayında Brüksel'de bir sonraki zirveyi gerçekleştireceğiz ve AB'nin ülkeleriniz için güçlü ve güvenilir bir ortak olmaya devam edeceğine dair hepinize alenen söz veriyorum. Reform taahhütlerinizi Brüksel'i memnun etmek için değil, kendi halkınızın ve toplum yararına yerine getireceğinizi umuyoruz" dedi.

Doğu Ortaklığı ülkeleri için önerilen üç öncelikten bahseden Michel, "Birincisi, bölge için bir dönüm noktası olan eşi görülmemiş bir ekonomik programın atılımıdır. AB, 2,3 milyar euro yardım edecek ve 17 milyar euroyu harekete geçirebilecek. Ayrıca ortaklığımızın güçlenmeye devam edeceğine ve 2030 yılına kadar binlerce kilometre yol döşeyebileceğimize ve demiryolları geliştirebileceğimize inancım tamdır. Bu, toplumlarımız arasındaki fiziksel mesafeyi daha da azaltacak, ülkelerinizi daha dayanıklı hale getirecek, finansal kaynaklara erişim aracı açısından önemli bir yatırım olacaktır. Üçüncü ve sonuncu reformlar demokratik yönetişim, liberal demokrasinin hukukun üstünlüğüne, yargıya ve yolsuzlukla mücadeleye daha fazla önem vermesini sağlamanın anahtarıdır. Bu sadece siyasi bir zorunluluk değil, bu aracın sağladığı fırsatlardan yararlanmak için gerekli bir faktör" dedi.

Konferanstan önce ise Zelenskiy, Gürcistan'ın işgal altındaki Abhazya bölgesindeki İnguri Köprüsü'nü ziyaret etti ve mevcut durum hakkında bilgi aldı.

AB Konseyi Başkanı Michel, Batum'da Ukrayna, Moldova ve Gürcistan liderleri ile buluştu
AB Konseyi Başkanı Michel, Batum'da Ukrayna, Moldova ve Gürcistan liderleri ile buluştu
AB Konseyi Başkanı Michel, Batum'da Ukrayna, Moldova ve Gürcistan liderleri ile buluştu
AB Konseyi Başkanı Michel, Batum'da Ukrayna, Moldova ve Gürcistan liderleri ile buluştu

Avrupa Birliği, Gürcistan, Ukrayna, Moldova, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AB Konseyi Başkanı Michel, Batum'da Ukrayna, Moldova ve Gürcistan liderleri ile buluştu - Son Dakika


Son Dakika

Beşiktaş, Valentin Rosier'in bonservisi için Sporting Lizbon'a 4.5 milyon euro ödeyecek 22:08 Beşiktaş, Valentin Rosier'in bonservisi için Sporting Lizbon'a 4.5 milyon euro ödeyecek Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! İşte il il bayram namazı saatleri 21:41 Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! İşte il il bayram namazı saatleri Fenerbahçe hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti 21:00 Fenerbahçe hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti
Minibüs şoförü, kural tanımaz yolcudan canını zor kurtardı! O anlar kamerada 20:10 Minibüs şoförü, kural tanımaz yolcudan canını zor kurtardı! O anlar kamerada Baba ve oğulun katıldığı seçimde üyeler birbirlerine girdi, kavgayı polis güçlükle ayırdı 20:07 Baba ve oğulun katıldığı seçimde üyeler birbirlerine girdi, kavgayı polis güçlükle ayırdı Son Dakika: Türkiye'de 19 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 50 kişi vefat etti, 7 bin 667 yeni vaka tespit edildi 19:55 Son Dakika: Türkiye'de 19 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 50 kişi vefat etti, 7 bin 667 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! 17:35 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! "Müjde açıklayacağım" dediği tarihi konuşmasına başladı Madımak Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ahmet Turan Kılıç hayatını kaybetti 15:58 Madımak Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ahmet Turan Kılıç hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
17:56 Sarıyer'de akıllara durgunluk veren olay! Sözle başlayan taciz, dayakla bitti
17:48 Burak Elmas o iddiaları doğruladı: Görüştük, istediğimiz her oyuncuyla da görüşmeye devam ederiz
17:42 DEVA Partisi'nde deprem! Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan istifa etti
17:35 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! "Müjde açıklayacağım" dediği tarihi konuşmasına başladı
17:25 Caner Erkin heyecanla beklenen o videoyu paylaştı! Video, dakikalar içinde binlerce beğeni aldı
17:20 Milyon dolarlık yat alevlere teslim oldu! Maddi hasar büyük
17:16 17 yaşındaki kız cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım
17:11 İspanyol golcü astronomik taleplerde bulundu, Beşiktaş, Diego Costa transferini askıya aldı
16:32 Arda Turan, Galatasaray taraftarını mest etti! Antrenmanda attığı frikik golü büyük beğeni topladı
16:23 Avrupa'yı vuran sel felaketinde ölenlerin sayısı 196'ya ulaştı! İhmal iddiası Almanya ve Belçika'da tartışmalara yol açtı
İttifak ortakları arasında derin çatlak! İYİ Partili vekil ile CHP'li vekil birbirine girdi İttifak ortakları arasında derin çatlak! İYİ Partili vekil ile CHP'li vekil birbirine girdi         
22:12
Galatasaray'ın eski futbolcusu Amrabat: Oyuncular, Fatih Terim için ateşe atlar Galatasaray'ın eski futbolcusu Amrabat: Oyuncular, Fatih Terim için ateşe atlar         
21:44
Denize giren kaşınarak çıktı, 32 kişi soluğu hastanede aldı Denize giren kaşınarak çıktı, 32 kişi soluğu hastanede aldı         
21:03
Bağdat'ta halk pazarına terör saldırısı: 33 ölü, 61 yaralı Bağdat'ta halk pazarına terör saldırısı: 33 ölü, 61 yaralı         
20:13
Akılalmaz olay! Akılalmaz olay! "Beni kim ihbar etti" diyerek küfür edince komşusu tabanca ile öldürdü         
20:07
3 yıl önce yapılan İslamabad Uluslararası Havalimanı'nı su bastı, tavanlar çöktü 3 yıl önce yapılan İslamabad Uluslararası Havalimanı'nı su bastı, tavanlar çöktü         
19:57
Sağlık Bakanlığı hastalarını köpek yerine koyan doktor hakkında soruşturma başlattı Sağlık Bakanlığı hastalarını köpek yerine koyan doktor hakkında soruşturma başlattı         
18:20
17 yaşındaki kız cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım 17 yaşındaki kız cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım         
17:17
Büyükçekmece'de sahilde dayak yiyen grubun çevredekilere rahatsızlık verdiği ortaya çıktı Büyükçekmece'de sahilde dayak yiyen grubun çevredekilere rahatsızlık verdiği ortaya çıktı         
15:56
Sıcak havaya aldırmadılar! Ucuz baklavayı duyan kuyruğa koştu Sıcak havaya aldırmadılar! Ucuz baklavayı duyan kuyruğa koştu         
15:30
Havuz sefası yaptığı anları paylaştı! Songül Karlı bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı Havuz sefası yaptığı anları paylaştı! Songül Karlı bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı         
14:51
Kurban satıcısı kurnazlığıyla koyununu elden çıkardı! Üzerine Kurban satıcısı kurnazlığıyla koyununu elden çıkardı! Üzerine "Balotelli" yazdığı koyunu 2 bin 400 liraya sattı         
14:40
Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu         
14:22
75'lik Ajda Pekkan'ın güzellik sırrı çözüldü: Ölümsüzlük iksiri içiyor, şişesi 25 bin dolar 75'lik Ajda Pekkan'ın güzellik sırrı çözüldü: Ölümsüzlük iksiri içiyor, şişesi 25 bin dolar         
12:10
Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti         
11:34
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı         
11:05
Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2021 22:29:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AB Konseyi Başkanı Michel, Batum'da Ukrayna, Moldova ve Gürcistan liderleri ile buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement