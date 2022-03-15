AB Konseyi Başkanı Michel'den Putin'e "kardeş katlini" durdurma çağrısı - Son Dakika
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AB Konseyi Başkanı Michel'den Putin'e "kardeş katlini" durdurma çağrısı

15.03.2022 20:30
AB Konseyi Başkanı Michel'den Putin'e "kardeş katlini" durdurma çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e savaşı derhal durdurma çağrısı yaptığını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e savaşı derhal durdurma çağrısı yaptığını duyurdu.

Michel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Putin ile görüştüğünü, Rusya'nın acilen Ukrayna'ya karşı yürüttüğü "kardeş katli" savaşını durdurması gerektiğini vurguladığını belirtti.

Ukrayna'da derhal ateşkes ve Rus ordusunun geri çekilmesi çağrısında bulunduğunu belirten Michel, Ukrayna ve Rusya arasında devam eden müzakereleri ele aldıklarını ifade etti.

Michel, "Rus güçlerinin Ukraynalı sivillere yönelik ayrım gözetmeyen bombardımanı durdurulmalı. Rusya acilen insani erişimi ve güvenli geçişi sağlamalıdır." değerlendirmesini yaptı.

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Vladimir Putin, AB Konseyi, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB Konseyi Başkanı Michel'den Putin'e 'kardeş katlini' durdurma çağrısı - Son Dakika


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