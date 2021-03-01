AB Konseyi Başkanı Charles Michel: "AB, Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü destekliyor" - Son Dakika

AB Konseyi Başkanı Charles Michel: "AB, Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü destekliyor"

01.03.2021 18:51

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, "AB, uluslararası tanınan sınırlar içerisinde Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyor.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, "AB, uluslararası tanınan sınırlar içerisinde Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyor." dedi.

Michel, resmi temaslarda bulunduğu Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Başbakan İrakli Garibaşvili tarafından, hükümet binasında kabul edildi.

Görüşmenin ardından Michel, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın işgal hattına yakın ve Tiflis hükümetinin kontrol ettiği bölgedeki Khurvaleti köyüne geçti.

Daha sonra Tiflis'e dönen Michel, önce muhalefet partilerinin liderleriyle ve Gürcistan Parlamentosu Başkanı Arçil Talakvadze'yle de görüştü.

"Tüm tarafları, gerginliği azaltmaya çağırıyorum"

Bir kez daha hükümet binasına gelen Michel, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Michel, iktidar ile muhalefet arasında 31 Ekim 2020'deki genel seçimlerden beri süren ve geçen hafta ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi Başkanı Nika Melia'nın, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınmasıyla artan siyasi gerginliğin azalması yönünde tarafları anlaşmaya çağırdı.

Söz konusu diyaloğa bu gece kendisinin de katılmaya hazır olduğunu belirten Michel, "Tüm tarafları, gerginliği azaltmaya ve siyasi bir diyalog kurmak için güçlerini birleştirmeye çağırıyorum. Herkesi benimle buluşmaya davet ediyorum. Ara buluculuğa geçme zamanı ve tekrar ediyorum, siyasi diyalog zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Michel, bugün Güney Osetya'nın işgal hattına yakın incelemelerde bulunduğunu anımsatarak, bu hattın yakınlarında yaşayan Gürcistan vatandaşlarının, Rusya'nın desteklediği Güney Osetyalı güçlerce yıllar boyunca kaçırılmasına tepki gösterdi.

AB'nin, Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine verdiği somut desteğe dikkati çeken Michel, "Bir kez daha tekrarlamak isterim ki AB, uluslararası tanınan sınırlar içerisinde Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyor." dedi.

"Çaba göstermeye hazır olduğumuzu ilettik"

Gürcistan Başkbakanı Garibaşvili de ülkesinin, AB ile entegrasyonunun başarılı şekilde sürdürülmesi için Michel'in Tiflis ziyaretinin önemli bir destek olduğunu vurguladı.

Gürcü halkının Avrupa yolunu seçtiğini ve ülke olarak Avrupa'nın değerlerine sadık kaldıklarını vurgulayan Garibaşvili, 2024'te AB'nin tam üyeliği için başvuru yapacaklarını kaydetti.

Garibaşvili, hükümet olarak muhalefet ile diyaloğu sürdürmeye hem zaman hazır olduklarını belirterek, "Biz, Sayın Michel'e, hükümet olarak muhalefet ile yapıcı diyalog kurmaya ve ülkedeki siyasi gelişmelerin normal bir sürece dönüştürülmesi için çaba göstermeye hazır olduğumuzu ilettik." diye konuştu.

Ülkesine yönelik Rus işgal politikasının sürdüğünü vurgulayan Garibaşvili, çatışmaların barışçı yöntemlerle sona ermesi için katkı sağlamaya devam eden AB'ye, Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine verdiği somut destek dolayısıyla teşekkür etti.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel: AB, Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü destekliyor
AB Konseyi Başkanı Charles Michel: AB, Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü destekliyor
AB Konseyi Başkanı Charles Michel: AB, Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü destekliyor
AB Konseyi Başkanı Charles Michel: AB, Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü destekliyor

Charles Michel, Avrupa Birliği, AB Konseyi, Gürcistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB Konseyi Başkanı Charles Michel: 'AB, Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü destekliyor' - Son Dakika


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