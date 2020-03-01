AB Konseyi Başkanı Michel ile Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Türkiye sınırına gidiyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya AB Konseyi Başkanı Michel ile Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Türkiye sınırına gidiyor - Son Dakika Dünya

AB Konseyi Başkanı Michel ile Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Türkiye sınırına gidiyor

6 saat önce

AB Konseyi Başkanı Michel ile Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Türkiye sınırına gidiyor

AB Konseyi Başkanı Michel ile Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Türkiye sınırına gidiyor, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, 3 Mart Salı günü Yunanistan- Türkiye sınırına gideceğini duyurdu.


Twitter hesabından açıklama yapan Michel, "Yunanistan'ın Avrupa sınırlarını korumasını destekliyoruz. Sahadaki durumu yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

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Avrupa Birliği, Yunanistan, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:39 
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