Son Dakika › Dünya › AB Konseyi Başkanı Michel ile Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Türkiye sınırına gidiyor - Son Dakika Dünya
AB Konseyi Başkanı Michel ile Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Türkiye sınırına gidiyor
6 saat önce
AB Konseyi Başkanı Michel ile Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Türkiye sınırına gidiyor
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, 3 Mart Salı günü Yunanistan- Türkiye sınırına gideceğini duyurdu.
Twitter hesabından açıklama yapan Michel, "Yunanistan'ın Avrupa sınırlarını korumasını destekliyoruz. Sahadaki durumu yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:39
Son Dakika Rusya'dan hava sahası açıklaması: Türkiye'ye hava uçuşlarına dair güvenliği garanti edemeyiz Göçmenleri engelleyemeyen Yunanistan'a AB'den destek geldi Suriyeliler, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için sokaklara döküldü Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan güvenlik görevlilerinin ölüme terk ettiği göçmenlere yardım eli uzattı