AB Konseyi Başkanı Michel'in Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ziyareti - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya ziyaret gerçekleştirdi.

Michel, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Başbakan Edi Rama tarafından Tugaylar Sarayı'nda kabul edildi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Michel, önümüzdeki haftalarda Brüksel'de Arnavutluk'un AB'ye doğru yönelmesi noktasında kararlar almayı umduklarını dile getirdi. Michel, "AB Konseyi vereceği teklif hakkında net olmalı. Önemli ve sorumluluk içeren bir diyalog olacak. Ben, AB Konseyini karar vermeye teşvik edeceğim." diye konuştu.

Arnavutluk'un kaderinin tamamen AB'ye doğru olması gerektiği düşüncesini paylaşan Michel, "Bu diyalogun devam etmesini istiyoruz. Reform çabalarının devam etmesi, suçla mücadele, birlikte çalışmaya devam etmek için taahhüt gerekli. Bölgenin geleceği Avrupa'ya doğrudur ve bu amaç ve azimle bize birlikte çalışmak düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rama da, 26 Kasım depreminin ardından ve 17 Şubat'ta düzenlenecek olan donörler konferansının başarılı olması için gösterdiği bağlılıktan dolayı Michel'e teşekkürlerini sundu.

Deprem sonrası ülkesinin yeniden inşasına değinen Rama, "Avrupa yanımızda ve bizi yeniden inşa çabasında yalnız bırakmayacak." dedi.

Görüşmede ülkesinin AB entegrasyonuna da değindiklerini anlatan Rama, ülkesinin şimdiye kadar neler başardığını ve ne yapması gerektiğini, yeni genişleme metodolojisi gibi konuları konuştuklarını söyledi.

Kuzey Makedonya ziyareti

Arnavutluk'un ardından Kuzey Makedonya'yı ziyaret eden Michel, başkent Üsküp'te Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski tarafından kabul edildi. Görüşme sonrası ikili ortak basın toplantısı düzenledi.

Michel, Üsküp ziyaretini, 'Kuzey Makedonya'nın geleceği ve kaderinin Avrupa' olduğu yönünde güçlü bir mesaj iletmek amacıyla gerçekleştirdiğini vurguladı.

AB Konseyi'ndeki çalışma arkadaşlarına, genişleme ve modernleşme sürecine yönelik reform, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'la müzakerelerin başlatılması ve AB'nin Batı Balkanlarda yatırım stratejisi onaylama gibi konularda öneride bulunacağını kaydeden Michel, "Göndermek istediğim mesaj şudur: AB'de büyük bir dahil edilme meselesi olmalıdır. Bu ülkenin kaderi Avrupa'dır. Yoğun diyalog devam etmeli, bu yönde karar alınmalı ve bu da ortak hedeflerin ulaşılması noktasında bir temel oluşturmalıdır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Pendarovski de AB'ye üye olmanın ülkesinin temel stratejik hedefi olduğunu ifade ederek, bu hedefe ulaşmak için çalıştıklarını vurguladı.

Pendarovski, şunları söyledi:

"Yakında, bu yılın Mart ayında, katılım öncesi müzakerelerin yapılmasına yönelik yeni metodolojilerin onaylanmasını ve yakında bizim Avrupa entegrasyonumuz için olumlu haberler olmasını temenni ediyorum. Yeni metodolojinin, kabul müzakere sürecini iyileştirmesini bekliyoruz. Görüşmede de söylediğim gibi, biz yeni metodolojiyi kabul etmeye hazırız çünkü Birliğe kabul sürecinin istikrarlı ve güvenilir olması bizim çıkarımızadır."

Michel, Kuzey Makedonya'daki temasları kapsamında Başbakan Oliver Spasovski ve siyasi parti liderleriyle de görüştü.

Kuzey Makedonya 2005, Arnavutluk ise 2014 yılından bu yana AB'ye aday ve üyelik müzakerelerinin açılmasını bekliyor.