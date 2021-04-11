AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası - Son Dakika

AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası

11.04.2021 18:19
AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası, System.String[]

Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren bazı kadın dernekleri, Avrupa Birliği (AB) yönetiminin Türkiye ziyaretindeki protokol olayının ardından AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in istifa etmesi talebiyle imza kampanyası başlattı.

Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren bazı kadın dernekleri, Avrupa Birliği (AB) yönetiminin Türkiye ziyaretindeki protokol olayının ardından AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in istifa etmesi talebiyle imza kampanyası başlattı.

Belçika basınındaki haberlere göre, Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinde yaşanan ve Avrupa basınında "Sofagate" olarak adlandırılan protokol olayının ardından kadın hakları ve cinsiyet eşitliği konularında çalışan bazı kadın kuruluşları, Michel'e tepki gösterdi.

Millennia Vakfı öncülüğündeki kuruluşlar, Michel'in von der Leyen'i "küçük düşürdüğü" gerekçesiyle istifa etmesi talebiyle mektup hazırladı.

Bu amaçla hazırlanan mektuba, Belçika, Fransa, İtalya gibi ülkelerden kısa sürede 3 binden fazla kişinin imza attığı bildirildi. AB dışındaki ülkelerden de birçok kadının kampanyaya imza verdiği kaydedildi.

Kadın hakları kuruluşları, Michel'in "büyük hata yaptığını" belirterek, von der Leyen'in şahsında bütün kadınların küçük düşürüldüğünü belirtti.

Charles Michel, Avrupa Birliği, Türkiye, İstifa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası - Son Dakika


Son Dakika

Kayseri'nin 5 ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi Kayseri'nin 5 ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi Lider Beşiktaş, deplasmanda BB Erzurumspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım Lider Beşiktaş, deplasmanda BB Erzurumspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım Eyüpspor ve Manisa, TFF 1. Lig'de Eyüpspor ve Manisa, TFF 1. Lig'de Çin'den koronavirüs aşısı itirafı: Koruyuculuk seviyeleri düşük Çin'den koronavirüs aşısı itirafı: Koruyuculuk seviyeleri düşük ABD'den Rusya'ya Ukrayna uyarısı: Agresif politikalarının sonuçları olacak ABD'den Rusya'ya Ukrayna uyarısı: Agresif politikalarının sonuçları olacak Hastanenin 3'üncü katından atlayan hırsızlık şüphelisi şahıs, hayatını kaybetti Hastanenin 3'üncü katından atlayan hırsızlık şüphelisi şahıs, hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram ikramiyeleri Mayıs başında ve Temmuz ortasında ödenecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram ikramiyeleri Mayıs başında ve Temmuz ortasında ödenecek Otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı: 3 ölü Otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı: 3 ölü

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
Derbide kazanan Ankaragücü! Günün diğer maçında Antalya seri bozdu Derbide kazanan Ankaragücü! Günün diğer maçında Antalya seri bozdu         
19:05
Sağlık Bakanlığı, iş yerlerinde alınması gereken tedbirleri 15 maddede sıraladı Sağlık Bakanlığı, iş yerlerinde alınması gereken tedbirleri 15 maddede sıraladı         
18:34
Ekrem İmamoğlu'nun eşi ve 2 çocuğu koronavirüse yakalandı Ekrem İmamoğlu'nun eşi ve 2 çocuğu koronavirüse yakalandı         
18:01
Gözaltındaki Montrö Bildirisi imzacısı 7 amiralin ifadesi bitti: 'Yüce Türk Milleti' eklemesinden haberimiz yok Gözaltındaki Montrö Bildirisi imzacısı 7 amiralin ifadesi bitti: 'Yüce Türk Milleti' eklemesinden haberimiz yok         
17:54
İstanbul'a gelen bir uçakta kavga çıktı, olay kameralara yansıdı İstanbul'a gelen bir uçakta kavga çıktı, olay kameralara yansıdı         
17:09
Bahar ortasında kış! Bir anda bastıran tipi nedeniyle 21 hayvan telef oldu Bahar ortasında kış! Bir anda bastıran tipi nedeniyle 21 hayvan telef oldu         
16:45
Denetimde sevgilisine ceza yazıldığını düşünen genç kız, gözyaşlarını tutamadı Denetimde sevgilisine ceza yazıldığını düşünen genç kız, gözyaşlarını tutamadı         
15:31
Kızının acısına dayanamadı! Cenazede baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı Kızının acısına dayanamadı! Cenazede baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı         
14:57
Malta, turizmi canlandırmak için harekete geçti! En az 3 günlüğüne adaya gelen turistlere 200 euro verilecek Malta, turizmi canlandırmak için harekete geçti! En az 3 günlüğüne adaya gelen turistlere 200 euro verilecek         
12:35
40 meslek için yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi! Belgesi olmayan çalışamayacak 40 meslek için yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi! Belgesi olmayan çalışamayacak         
11:53
İlk doz aşıyı olduktan sonra koronavirüse yakalananlara sil baştan aşı uygulaması İlk doz aşıyı olduktan sonra koronavirüse yakalananlara sil baştan aşı uygulaması         
11:35
"Bahar gelsin" diyen Hazar Ergüçlü, art arda sütyensiz pozlarını paylaştı         
10:46
1075 yıl hapis cezası alan Adnan Oktar, kedicikleriyle son imajını paylaştı 1075 yıl hapis cezası alan Adnan Oktar, kedicikleriyle son imajını paylaştı         
10:15
Uçak kazasından tarihe geçen bir başarı çıktı! Motoru arızalanan uçağı deniz uçağı gibi suya indirdi Uçak kazasından tarihe geçen bir başarı çıktı! Motoru arızalanan uçağı deniz uçağı gibi suya indirdi         
08:48
Avrupa'da koltuk krizi büyüyor! Michel'den itiraf: Eğer imkanı olsaydı, zamanı geriye alıp bu sorunu düzeltirdim Avrupa'da koltuk krizi büyüyor! Michel'den itiraf: Eğer imkanı olsaydı, zamanı geriye alıp bu sorunu düzeltirdim         
07:55
Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi         
15:26
Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı         
15:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2021 19:23:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei